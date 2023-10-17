Ленобласть соединила Подпорожье мостом Победы

Мост построен регионом по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» досрочно за три года вместо шести. Он получил название «Моста Победы», которое будет отображаться на картах и в навигаторах.

Глава государства по видеосвязи принял участие в церемонии открытия сразу нескольких объектов дорожного строительства в ДНР, Дагестане, Краснодарском крае, Свердловской и Ленинградской областях.

Владимир Путин отметил, что реализация проекта в Подпорожье «повысит связанность населённых пунктов на этой территории».

«Будем, безусловно, и дальше создавать современные, скоростные и более безопасные транспортные сети, в приоритетном порядке развивать важнейшие транспортные коридоры. Уверен, что все намеченные планы в сфере дорожного строительства безусловно будут реализованы», ― подчеркнул президент России Владимир Путин.

«Благодаря поддержке и постоянному вниманию Президента страны дорожное строительство продолжает развиваться опережающими темпами. В этом году совершенно точно будет отремонтировано более 180 млн кв.м дорог. Это гигантский объем, который мы еще никогда за всю историю нашей страны не выполняли. Развиваем международные и основные транснациональные коридоры, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» обновляем федеральные, региональные и муниципальные дороги. За последние годы ни один регион не сорвал план дорожного строительства. Все, что намечено, все обязательно выполним», — в свою очередь отметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Этот мост жители Присвирья, Подпорожья и соседней Карелии ждали более 50 лет. Он построен с серьёзным опережением сроков и, что важно, он не только функциональный, но и красивый», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Новый мост полностью переключит транспортные потоки с плотины Верхне-Свирской ГЭС, установив постоянную связь между правым и левым берегами реки Свирь. Также он даст новый импульс развития экономики всей восточной части Ленинградской области за счёт изменения логистики грузов. Пропускная способность моста составляет около восьми тысяч машин в сутки.

Для Подпорожья, и региона в целом, сооружение имеет стратегическое значение: с момента основания, в начале прошлого века, сначала поселок, а потом город Подпорожье был разделен судоходной рекой на 2 части. Единственной возможной переправой с одного берега на другой в рамках реверсивного движения была плотина Верхне-Свирской ГЭС, которая не рассчитана на интенсивный проезд транспорта. Объезд, в случае закрытия плотины, составлял более 100 километров.

Мостовой переход — это 11 опор и подходы на левом и правом берегах. Общая протяженность объекта составляет два с половиной километра. Высота моста составила 30 метров: Свирь является судоходной рекой и нужно было обеспечить проход по ней судов без устройства разводного пролета.