К Волосово доведет новая дорога

Обновлен двухкилометровый отрезок у крупного поселка Кикерино: дорожники завершили укладку нового асфальта и сейчас укрепляют обочины. После этого будут поставлены знаки и нанесена разметка. Ремонт выполнен со значительным опережением графика: ремонт здесь планировался в 2025 году, однако по просьбам жителей был выполнен значительно раньше. Обновление дороги стало логичным продолжением прошлогоднего ремонта отрезка от Кикерино в сторону Выры.

Гатчинское шоссе соединяет три района Ленинградской области — Гатчинский, Волосовский и Кингисеппский. Для водителей Волосовского района трасса обеспечивает выезд в сторону Санкт-Петербурга, Луги и Пскова. По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» на шоссе три года назад был отремонтирован протяжённый участок от Войсковиц до Елизаветино.

Ленобласть уделяет особое внимание поэтапному ремонту региональной сети дорог Волосовского района: за последние несколько лет отремонтировано порядка 70 километров трасс. В том числе участок дороги от Терпилиц в сторону Копорья и участок от Кикерино в сторону Выры.