Дороги в Гатчине – ремонт ещё полным ходом

На улице Красной свежий асфальт украсил дорожное полотно, хотя сегодня улицу для движения автотранспорта еще не открыли. Сейчас здесь полным ходом идет укладка плитки на тротуарах. Предстоит еще нанести дорожную разметку.

Завтра, 20 октября, на улице Красной состоится торжественное открытие сквера имени Николая Терентьева. Начало – в 16 часов.

Улица Хохлова на участке от проспекта до улицы Крупской все еще закрыта для движения автотранспорта. Как сообщают в администрации, задержка происходит из-за сложности работ, смены технических решений. Все запланированные работы будут завершены до 1 ноября.

До 1 ноября обещают завершить и ремонт дорожного полотна и по улице Радищева – от пр. 25 Октября до ул. Урицкого.