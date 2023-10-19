Художники раскрасили перинатальный центр Гатчины

Идею старшей медицинской сестры перинатального центра Ольги Сергиенко помогли воплотить в жизнь энтузиасты Детской художественной школы Гатчины. Директор школы Марина Атаманюк профессионально занимается росписью стен. Ей помогали ученицы выпускного класса школы Татьяна Дуванова, Дарья Коновалова и Кристина Гургач. К команде присоединились сотрудник школы Ольга Дуванова, «маленькие художники» Александр и Катюша, а также работники перинатального центра.

Как рассказали представители художественной школы, такая замечательная акция – не только подарок к 5-летию перинатального центра, который отмечается в этом году. Для юных художников это еще и отличная практическая тренировка полученных на теоретических занятиях знаний.

По информации пресс-службы перинатального центра