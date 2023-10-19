Людмила Нещадим: «Каждый день – программа-максимум»

Накануне этой даты Людмила Николаевна поделилась мыслями о важном: с чем подошел район к очередной вехе, легко ли женщине стоять у руля, и как все успеть, если в сутках только 24 часа…

- Людмила Николаевна, миновал очередной год вашей работы в должности главы Гатчинской администрации: у вас заведено подводить лично для себя какие-то итоги?

- Обязательно. Каждый день, каждую неделю, каждый месяц и каждый год, потому что на определенный период ставишь конкретные цели и всегда очень важно подводить черту: что получилось, а что нет. И если не получилось, то почему.

Конечно, четыре года в жизни человека – это не очень много. А с другой стороны, этим четырем годам можно посвятить целую книгу, поскольку в нашу жизнь было привнесено столько нового, произошло столько событий, которые обязывают сконцентрироваться и правильно сформулировать цели и задачи, чтобы под эти цели соответственно настроить коллектив.

- Что оказалось наиболее сложным?

- Очень важно было найти баланс в решении наших местных и общегосударственных задач, обусловленных происходящими событиями. В 2020 году началась пандемия. Тогда нужно было сделать все для сохранения жизни и здоровья граждан – с одной стороны, и для бесперебойного функционирования экономики – с другой.

Начиная с февраля 2022 года, в условиях специальной военной операции пришлось решать вопросы, связанные с комплектованием Вооруженных сил Российской Федерации и с оказанием помощи участникам СВО, их семьям и, конечно, нашим подшефным городам – Енакиево и Юнокоммунаровску, над которым непосредственно шефствует Гатчинский район. И при этом, безусловно, требовалось обеспечивать стабильность в экономическом секторе.

- Гатчинский район справился?

- По большому счету, у нас все получилось. Итоги социально-экономического развития на 1 сентября говорят о том, что экономика Гатчинского района не просто стабильна, а имеет тенденцию к росту и по ряду отраслей опережает среднеобластные показатели, что, безусловно, очень радует.

Конечно, я благодарна всему бизнес-сообществу, руководителям промышленных и сельскохозяйственных предприятий, предпринимателям – всем, кто, приняв внешние вызовы, сделал и делает все возможное, чтобы экономика района функционировала и развивалась.

За этот непростой период, начиная с 2020 года, у нас не закрылось ни одного предприятия, не было массовых сокращений. В Гатчине самая низкая безработица в регионе, и, по сравнению с началом года, она стала еще ниже: сегодня ее уровень составляет 0,12%. Более того, наши предприятия, имея конкретные планы развития, испытывают настоящий кадровый дефицит, и эту большую задачу нам предстоит решать вместе с работодателями и учебными заведениями, в том числе среднего профессионального и высшего звена, а также среднего общего образования: надо формировать интерес к различным специальностям у ребят со школы, чтобы в дальнейшем решать кадровые вопросы во всех сферах деятельности. Промышленность, сельское хозяйство, научный сектор требуют к себе особого внимания, у нас высокая потребность в подготовленных компетентных специалистах.

- Что даст Гатчине статус столицы региона – кроме престижа?

- Тема очень актуальная и очень важная. К сожалению, все события, с которыми мы столкнулись, не в нашу пользу, с точки зрения реализации этого проекта. Но губернатор Александр Дрозденко верен своему решению, и сегодня профильным комитетам дано поручение определить «гатчинскую десятину» и подготовить законопроект об административном центре Ленинградской области. Этот законопроект действительно установит порядок дополнительного финансирования Гатчины как столицы. Потребность в этом колоссальная, поскольку собственных ресурсов у города – с точки зрения увеличения доходной базы – в бюджете практически нет. За последние десять-пятнадцать лет бюджет города Гатчины в части собственных доходов, к великому сожалению, изменился совсем незначительно. А задач перед городом стоит очень много.

- Что в приоритете?

- В этом году мы очень плотно начали заниматься реконструкцией инженерной инфраструктуры, которая не ремонтировалась капитально многие десятилетия. И без дополнительного финансирования сделать это невозможно. Собственные доходы бюджета Гатчины – 800 млн рублей. Консолидированный бюджет – 1 млрд 700 млн рублей. Это деньги, которые мы, в том числе, направляем на функционирование инфраструктуры города: из районного бюджета и за счет участия в программах, которые дают возможность привлечь средства из других источников.

Поэтому мы очень рассчитываем на новый закон, который определит дополнительное финансирование Гатчины из бюджета Ленинградской области. Сейчас мы на общих основаниях заявляемся в те или иные программы, проходим конкурсный отбор, что дает нам возможность привлечь дополнительные средства, но эта процедура не дает преференций городу Гатчине. Так что я благодарна Александру Юрьевичу за его шаг, с точки зрения разработки проекта закона.

- За что бы вы себе поставили «пятерку»?

- За волю. Оценку за работу пусть ставят жители и руководители. Всегда есть над чем работать. Безусловно, каждый свой шаг, каждое решение анализируешь, и я честна сама с собой. Иногда хочется сказать: «Да, ты молодец сегодня, но…» И всегда есть это «но», которое раскладываешь по пунктам и делаешь определенные выводы.

- То есть почивать на лаврах рано?

- Не то время абсолютно. И чем больше делаешь, тем больше понимаешь, сколько еще предстоит сделать! Вроде бы, каждый год делается немало – и в городе, и в районе, а как зайдешь в Гатчине чуть глубже – непаханое поле. Но это, наоборот, заставляет мобилизоваться и искать дополнительные ресурсы. Гатчина заслуживает к себе особого внимания, и, к счастью, наши дни наполняются новыми содержательными событиями, с новым смыслом, и это накладывает дополнительную ответственность.

- Можно ли сказать, что у вас есть команда?

- Есть коллектив, который готов справляться с задачами, стоящими перед руководством Гатчинского района. Это важно. Да, все решают конкретные люди – или не решают… Кадры – это главное, поэтому иногда приходится расставаться, но готовых кадров тоже нет – их надо выращивать.

- На следующий период у вас есть программа-минимум и программа-максимум?

- Программы-минимум нет – только максимум. Конечно, каждый год несет свои задачи. Мы сейчас работаем над формированием бюджета на 2024-2026 годы, чтобы реализовать все планы. 2024 год – особенный, с политической точки зрения: в марте – выборы президента, выборы в органы местного самоуправления в Ленинградской области и, конечно, истекает пятилетний срок исполнения полномочий главы администрации. Все это требует очень взвешенных подходов и решений, чтобы обеспечить Гатчинский район работоспособной командой на очередной период. Год очень ответственный впереди.

- Вам хватает 24-х часов в сутках?

- Все зависит от планирования. Надо правильно расставлять приоритеты и планировать свой день. Это касается и рабочих вопросов, и личной жизни. Хотя, конечно, в такой ситуации всегда есть сторона, обделенная вниманием. Это как раз издержки муниципальной, государственной службы, которая требует полной мобилизации, концентрации для решения задач, стоящих перед руководителем любого уровня.

- Выбор всегда в пользу работы?

- А как иначе? За мной – огромнейший район, более 260 тысяч жителей, все сферы, и спрос – с меня. За все отвечаю я: за текущую ситуацию, за перспективы района, за реализацию всех планов, так что взялся за гуж – не говори, что не дюж. Рассчитываешь на понимание и поддержку близких.

- Понимание есть?

- К счастью, да. Потому что внутренняя гармония необходима. В такой динамике в принципе важно сохранить собственный ресурс – и физический, и психологический, и эмоциональный, поэтому баланс очень важен.

- Чтобы работать в таком режиме, нужна хорошая физподготовка. У вас остается время на поддержание физической формы?

- Каждый день начинается с этого: организм нужно правильно сориентировать. Каждое утро – зарядка, поэтому приходится вставать рано. Обязательно ходьба. Ну, и плюс те занятия, которые доставляют мне удовольствие, – это уроки фигурного катания, которым я посвящаю один из выходных дней, если таковые случаются.

- Почему именно фигурное катание? Не самый легкий вид для новичка…

- А потому что я никогда раньше не стояла на коньках и поняла, что я это не умею, а мне хочется. Да, непросто, но зато доставляет огромное удовольствие, и кое-что получается. Но здесь уже важен не конечный результат, а сам процесс. Хорошая физическая нагрузка, музыка – все это дает возможность полностью «перезагрузиться» и подготовиться к новой неделе.

- Людмила Николаевна, есть принципиальная разница между руководителем-женщиной и руководителем-мужчиной? Нет ли гендерного давления со стороны «сильного пола»?

- В данном случае все тебя оценивают в первую очередь как специалиста, профессионала. И если удается выстроить диалог, то уже неважно – женщина ты или мужчина. В любом случае, в тебе либо видят соратника, либо нет. Как мне кажется, у нас со всеми коллегами, руководителями, в том числе и муниципальных предприятий, есть прямой честный диалог. Я им благодарна за то, что они меня слышат и выполняют поставленные задачи. Это дорогого стоит. Я понимаю: в 2019 году все присматривались, тем более что я сразу призналась: я не технарь. Но здесь очень важно, не погружаясь в специфику функционирования, к примеру, котельной или дорожной службы, или ЖКХ, уловить главное. Тогда и решения будут соответствующие.

…У женщин, может быть, более «домашний» взгляд на происходящее, но в этом есть свои плюсы. А с другой стороны, ни жители, ни вышестоящее руководство не делают скидку на то, что ты женщина. И спрос – по полной.

Спасибо всем за общие итоги нашей совместной работы: в рейтинге глав администраций за 2022 год – «Рейтинге-47» – Гатчинский район занимает второе место, по общей оценке деятельности района – четвертое, и мы лидируем среди крупных районов области, а это и есть результат коллективного труда. Мне хочется поблагодарить всех за эти четыре года – и сотрудников администрации, и руководителей промышленных и сельскохозяйственных предприятий, и предпринимателей, и работников бюджетной сферы, и представителей общественных организаций и объединений. Эта работа в течение всего периода в конечном итоге дает возможность говорить о достойных результатах нашей совместной деятельности.

Екатерина Дзюба