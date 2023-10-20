Гатчинские школьники встретились с преподавателями Университета МЧС
19 октября сотрудниками Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района совместно с Комитетом образования Гатчинского муниципального района была организована встреча учащихся выпускных классов образовательных учреждений Гатчинского района с преподавателями и курсантами Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России имени Героя Российской Федерации генерала армии Е.Н. Зиничева.
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Представители университета рассказали ребятам о высшем учебном заведении в целом, о направлениях подготовки, о том, что нужно для поступления и о жизни курсантов в стенах университета. Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района Илья Назаров рассказал о приоритетах при поступлении на службу в МЧС России.
Поступление в высшее учебное заведение — это важный и ответственный шаг в жизни каждого человека. Образование — это основа для дальнейшего развития и достижения успеха в профессиональной сфере. Поэтому, мы призываем всех молодых людей, оканчивающих школу, задуматься о своем будущем и принять правильное решение.
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