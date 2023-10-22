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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 23 октября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

23, 24 и 25 октября с 09:00 до 17:00

г. Гатчина:

ул. 7-й Армии, д. 5, 6, 6А, 8А;

ул. Коли Подрядчикова, д. 11, 15;

 ул. Крупской, д. 11, 12 (ФОК).

 

23.10.23 с 10:00 до 17:00

Сяськелевское поселение:

д. Крокшево

д. Тепловка

 

23.10.23 с 10:00 до 17:00

Вырицкое поселение:

д. Мины,

д. Горки,

д. Каушта.