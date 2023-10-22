Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 23 октября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
23, 24 и 25 октября с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
ул. 7-й Армии, д. 5, 6, 6А, 8А;
ул. Коли Подрядчикова, д. 11, 15;
ул. Крупской, д. 11, 12 (ФОК).
23.10.23 с 10:00 до 17:00
Сяськелевское поселение:
д. Крокшево
д. Тепловка
23.10.23 с 10:00 до 17:00
Вырицкое поселение:
д. Мины,
д. Горки,
д. Каушта.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.