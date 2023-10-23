Гатчинские учителя – в финале профессионального конкурса

Проект «Флагманы образования» создает условия для поиска и поддержки наиболее талантливых и мотивированных управленцев в сфере образования, педагогических работников и студентов с перспективой попадания в кадровый резерв федеральной, региональной или муниципальной систем образования России.

На полуфинале собрались 30 участников, которые показали лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования. Полуфинальные соревнования состояли из блоков, составленных в разных форматах и направленных на выявление профессиональных, личностных и лидерских качеств конкурсантов, а также навыков, которые позволяют повысить эффективность работы работников сферы образования.

Победителями регионального полуфинала стали Виктор Леонидович Иванов, учитель математики и обществознания Гатчинской гимназии имени К.Д. Ушинского, Елена Юрьевна Вахрина, директор Сусанинской средней школы и Светлана Владимировна Перфильева, зам.директора по УВР Сланцевской школы № 1.

Они будут представлять Ленинградскую область в финале конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Финальные испытания пройдут в ноябре. Финалистов ждут конкурсные этапы: командные и индивидуальные. В программе дискуссионные площадки, круглые столы с участием ведущих экспертов в сфере образования, профессиональные, творческие мастерские и многое другое. Участники конкурса получат возможность заявить о себе, проверить свои знания, повысить квалификацию, пройти образовательные программы, войти в кадровый резерв системы образования Российской Федерации.

Проект «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.