Ленобласть планирует запустить комплекс по производству протезов
Высокотехнологичные протезы, в том числе для участников СВО, медицинский и реабилитационный центры, гостиница, рабочие места для инвалидов — идею реализации масштабного социального проекта высказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
«Это проект не на год, это проект на десятилетия. Ленобласть возьмется за создание производства протезов, чтобы закрыть потребность всех детских и взрослых реабилитационных центров Северо-Запада. Принципиальная позиция - обеспечить современное производство отечественным оборудованием и комплектующими. Провел первое установочное совещание, определили, что производство и комплекс необходимых сопутствующих зданий можно разместить во Всеволожском районе, привлечем к работе Мультицентр», — рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Кроме самого производства, мощность которого будет рассчитана на весь Северо-Запад России, планируется разместить рядом центры диагностики, реабилитации, лечебной физкультуры и адаптации, мастерскую по настройке и ремонту, гостиничный комплекс. Инфраструктура позволит научить людей применять все возможности протезов и позволит полностью вернуть их в социум. Важно, что на производство планируют привлекать на работу специалистов, которые сами будут использовать протезы.