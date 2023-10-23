Ленобласть планирует запустить комплекс по производству протезов

«Это проект не на год, это проект на десятилетия. Ленобласть возьмется за создание производства протезов, чтобы закрыть потребность всех детских и взрослых реабилитационных центров Северо-Запада. Принципиальная позиция - обеспечить современное производство отечественным оборудованием и комплектующими. Провел первое установочное совещание, определили, что производство и комплекс необходимых сопутствующих зданий можно разместить во Всеволожском районе, привлечем к работе Мультицентр», — рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Кроме самого производства, мощность которого будет рассчитана на весь Северо-Запад России, планируется разместить рядом центры диагностики, реабилитации, лечебной физкультуры и адаптации, мастерскую по настройке и ремонту, гостиничный комплекс. Инфраструктура позволит научить людей применять все возможности протезов и позволит полностью вернуть их в социум. Важно, что на производство планируют привлекать на работу специалистов, которые сами будут использовать протезы.