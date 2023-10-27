Новый руководитель Гатчинской КМБ посетил Сиверскую и Дружную Горку

В Сиверской больнице нового руководителя, его заместителей Наталью Дымнич и Ирину Дубровину, а также старшую медицинскую сестру по району Юлию Григорьеву встретили заведующий Арам Хачатрян и старшая медицинская сестра Светлана Крицкая.

Экскурсия по большому зданию Сиверской больницы заняла почти час: гости обошли взрослое и педиатрическое отделения поликлиники, дневной и круглосуточный стационары, посмотрели условия работы и оснащение, пообщались с сотрудниками и пациентами, которые тепло отзывались и о заведующем лично, и о больнице в целом. Зашел руководитель Гатчинской КМБ и в филиал Центра непрерывного профессионального медицинского развития Ленинградской области, чтобы поприветствовать нынешних студентов - будущих медицинских сестер и братьев.

«Я желаю вам хорошей учебы. А наша задача – создать достойные условия для работы, чтобы вы все после окончания обучения остались работать в нашей больнице» - сказал Ростислав Владимирович.

Проблема кадров была обозначена в числе проблем в первую очередь: неоднократные перепрофилирования Сиверской больницы в «ковидный» госпиталь привели к значительным потерям сотрудников. Арам Феликсович также отметил, что давно требует благоустройства территория больницы. А самой болевой точкой является техническое состояние фельдшерских пунктов, которые относятся к Сиверской РБ и Дружногорской амбулатории.

Масштаб проблемы Ростислав Павлов смог оценить по фотографиям, предоставленным заведующим Сиверской РБ. Один фельдшерский пункт – Лязевский – был включен в программу поездки. Осмотрев здание, состояние которого уже не позволяет его использовать, Ростислав Павлов отметил, что его нужно признавать аварийным и строить новое медучреждение.

Присутствовавший на встрече глава администрации Дружногорского поселения Игорь Отс отметил, что местная администрация готова выделить для этого земельный участок, но для его формирования необходимо знать технические характеристики будущего здания.

Не стали скрывать существующих проблем и в Дружногорской амбулатории: её заведующая Людмила Балашова и старшая медицинская сестра Фатимат Чегембаева показали не только помещения, занимаемые амбулаторией, но и многочисленные пустующие, а также провели руководство больницы в подвальное помещение, чтобы "изнутри" показать состояние здания, которое находится в долевой собственности, но практически не видит поддержки ни от одного совладельца.

Ростислав Владимирович зафиксировал все проблемы и заявил, что честно доложит в вышестоящие инстанции о состоянии каждого медицинского учреждения на селе и будет добиваться средств на приведение их в должное состояние, в том числе за счет спонсорства.





Пресс-служба Гатчинской КМБ