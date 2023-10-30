День профилактики в Таицкой школе

Перед началом осенних каникул сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района провели занятие с учащимися пятых классов на тему: «Меры пожарной безопасности в быту». Ребятам рассказали об основных причинах пожаров, о необходимых действиях в случае возникновения пожара, первичных средствах пожаротушения. Еще раз напомнили действия при пожаре: позвонить по телефону в пожарную охрану, сообщив точный адрес, отключить все источники электроэнергии, перекрыть газ, по возможности задействовать первичные средства пожаротушения, покинуть опасную зону при возникновении угрозы жизни, оповестить соседей, встретить прибывших пожарных и спасателей.

Ребята слушали, задавали интересующие вопросы. Соблюдение правил пожарной безопасности поможет детям спасти свою жизнь и жизнь своих родных и близких.