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Где отключат свет 31 октября в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 31 октября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики:  ЖКХ

31.10.23 с 09:00 до 18:00

Сусанинское СП:

д. Красницы,  

Массив Красницы,

д. Ковшово.

 

31.10.23 с 09:00 до 18:00

Новосветское СП:

п. Пригородный,

СНТ «Электростандарт»,

п. Новый Свет: Ж/Д 33, 32, 31, 35, 36, 37а, 34 (Два раза отключения на 30 минут).

 

31.10.23 с 09:00 до 18:00

Рождественское СП:

п. Дивенский: школа, котельная, част. Сектор.

 

31.10.23 с 09:00 до 18:00

Елизаветинское СП:

д. Вероланцы,

д. Николаевка,

п. Елизаветино,  

д. Авколево.

 

31.10.23 с 09:00 до 18:00

Веревское СП:

д. Коммолово.             

 

01.11.23 с 09:00 до 17:00

Таицкое ГП:

д. Новая.