Где отключат свет 31 октября в Гатчинском районе

На минувшей неделе представители отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района приняли участие в Дне профилактики, который проходил в Таицкой школе. Инициатором мероприятия выступила комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Гатчинского муниципального района.