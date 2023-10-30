Где отключат свет 31 октября в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 31 октября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.
Рубрики: ЖКХ
Сусанинское СП:
Массив Красницы,
д. Ковшово.
31.10.23 с 09:00 до 18:00
Новосветское СП:
п. Пригородный,
СНТ «Электростандарт»,
п. Новый Свет: Ж/Д 33, 32, 31, 35, 36, 37а, 34 (Два раза отключения на 30 минут).
31.10.23 с 09:00 до 18:00
Рождественское СП:
п. Дивенский: школа, котельная, част. Сектор.
31.10.23 с 09:00 до 18:00
Елизаветинское СП:
д. Вероланцы,
д. Николаевка,
п. Елизаветино,
д. Авколево.
31.10.23 с 09:00 до 18:00
Веревское СП:
д. Коммолово.
01.11.23 с 09:00 до 17:00
Таицкое ГП:
д. Новая.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.