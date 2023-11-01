Новая мебель для детской стоматологической службы

Средства на приобретение мебели в размере 1 млн рублей в рамках депутатских фондов выделили депутаты Законодательного собрания Ленинградской области от Гатчинского района - Татьяна Бездетко, Олег Белов, Сергей Коняев, Александр Русских и Людмила Тептина (по 200 тысяч рублей каждый).

На эти средства Гатчинской КМБ были закуплены медицинские шкафы, специальные картотеки с выдвижными ящиками, манипуляционные и медицинские столы, стеллажи, стулья, банкетки и тумбы – всего 41 единица.