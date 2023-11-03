Аделина Шашкова вышла в финал

Самой многочисленной командой стала сборная Ленинградской области (28 участников), а всего в соревнованиях приняли участие спортсмены из 9 субъектов Российской Федерации.

По итогам турнира сборная команда Ленинградской области одержала победу в командном зачете, значительно опередив остальные регионы по общему количеству завоеванных медалей - всего наши молодые спортсмены завоевали 19 медалей различного достоинства.

В состав сборной команды Ленинградской области вошла спортсменка Районной спортивной школы «Юность» Гатчинского района Аделина Шашкова. В упорной борьбе она завоевала 1 место в весовой категории 52 кг.

Соревнования являлись отборочными на финал Первенства России, который пройдет с 23 по 26 ноября в Туле. 12 ленинградцев, в том числе Аделина Шашкова, получили право участвовать в них. Желаем всем победы!