Минюст разъясняет

На территории Ленинградской области государственную регистрацию актов гражданского состояния осуществляют 37 органов записи актов гражданского состояния, в том числе Управление ЗАГС Ленинградской области, 18 органов ЗАГС, входящих в структуру органов местного самоуправления Ленинградской области, и 18 областных филиалов МФЦ.

Федеральным законом от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» установлено, что контроль за деятельностью по государственной регистрации актов гражданского состояния осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Главное управление Минюста России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее – Главное управление) – территориальный орган Минюста России, наделенный полномочиями по осуществлению контроля и надзора в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния.

Предметом контроля в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния является обеспечение осуществления полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния.

Предметом надзора в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния является соблюдение органами ЗАГС обязательных требований, установленных законодательством об актах гражданского состояния, и требований, установленных нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

За 9 месяцев 2023 года органами ЗАГС Ленинградской области зарегистрировано 40 458 актовых записей, в том числе о рождении – 9 024, о заключении брака – 6 722.

Главное управление осуществляет взаимодействие с органами ЗАГС посредством проведения совместных мероприятий, в том числе, направленных на популяризацию традиционного в России отношения к созданию семьи, семейным ценностям и позитивных примеров семей, создающих и хранящих семейные традиции.

С целью доступности государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния и повышения качества их оказания в Ленинградской области создан и функционирует суперсервис «Рождение ребенка».

Родители при оформлении документов о рождении ребенка могут подать заявление без личного присутствия и предоставления бумажных документов через личный кабинет на Едином портале государственных услуг, результатом оказания услуги является юридически значимый электронный документ, который будет в любой момент доступен в личном кабинете.

Данный способ государственной регистрации рождения позволяет родителям существенно экономить время и получать все необходимые документы, не выходя из дома.

Впервые в Северо-Западном федеральном округе отдел ЗАГС администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области осуществил государственную регистрацию рождения ребенка с помощью суперсервиса «Рождение ребенка» 15 июня 2022 года.

На сегодняшний день более 600 петербургских и ленинградских семей зарегистрировали рождение ребенка на основании электронного медицинского свидетельства, более 400 семей воспользовались услугой регистрации рождения через портал Госуслуг, используя суперсервис «Рождение ребенка».

Суперсервис дает возможность оформить документы еще на этапе беременности:

- получить родовой сертификат;

- оформить электронный лист нетрудоспособности;

- записаться в роддом.

Кроме того, с помощью суперсервиса можно:

- оформить сертификат на материнский капитал;

- получить справку о рождении ребенка;

- получить СНИЛС и ИНН;

- получить полис ОМС и прикрепить ребенка к поликлинике;

- записать его в детский сад и отслеживать статус очереди.

Через портал государственных услуг можно получить и другие услуги по регистрации актов гражданского состояния.

Более подробная информация об услугах и порядке их получения размещена на официальных сайтах Главного управления Минюста России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (https://to78.minjust.gov.ru/ru/pages/deyatelnost-v-sfere-zapisi-aktov-grazhdanskogo-sostoyaniya/) и Управления записи актов гражданского состояния Ленинградской области (https://zags.lenobl.ru/)

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