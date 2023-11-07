Гатчинский полумарафон перекроет движение в Гатчине - где и когда
В Гатчине в воскресенье, 12 ноября, пройдет самое масштабное беговое событие осени – 14-й Гатчинский полумарафон. На несколько часов город станет беговым центром Ленинградской области и всего Северо-Западного федерального округа, а его главные улицы – пешеходными.
Гатчинский полумарафон – это спортивное событие, которое объединяет любителей спорта и их семьи, организаторов, волонтеров, жителей и гостей города.
В 2023 году заявки на участие подали 4500 бегунов - рекордное число, представляющих семь стран (Россия, Республика Беларусь, Китайская Республика, Израиль, Германия, Казахстан, Украина), 64 субъекта Российской Федерации, 333 города.
Внимание к гатчинскому старту со стороны спортивного сообщества – велико. Приглашаем и вас стать свидетелями спортивной борьбы, поддержать участников, прогуливаясь по пешеходной Гатчине.
Время стартов:
- 10 км в 10.30 перекресток ул. Соборная и ул. Красная,
- 2 км в 10.40 перекресток ул. Соборная и ул. Красная,
- 21.1 км в 12.00 перекресток ул. Соборная и ул. Красная.
В 11.15 на сцене на перекрестке улиц Соборной и Красной начнется церемония награждения абсолютных победителей на дистанции 2 км (1-3 место) и 10 км (1-3 место). В 13.30 здесь же запланирована церемония награждения абсолютных победителей 21.1 км (1-10 место).
Рекомендуемые точки для болельщиков: район Ингербургских ворот, перекресток улиц 7 Армии и проспекта 25 Октября, Ленинский садик, вертолетная площадка (перекресток улиц Крупской и Рощинской).
Уважаемые жители и гости Гатчины! Обратите, пожалуйста, внимание на перекрытие движения автотранспорта.
В воскресенье, 12 ноября, с 9.00 до 14.30 будет закрыто движение по следующим улицам:
- пр. 25 Октября - на участке от Революционного переулка до ул. Рощинской;
- ул. Хохлова - на участке от пр. 25 Октября до ул. Хохлова, д.11 Б;
- ул. Крупской - на участке от ул. Хохлова до ул. Рощинская;
- перекресток ул. Крупской-Рощинской до Красносельского шоссе;
- ул. 7 Армии - от ул. Крупской до проспекта 25 Октября;
- ул. Рощинской - на участке от пр. 25 Октября до ул. Волкова,
- ул. Красная - от Госпитального до Революционного переулка.
На сутки, с 12.00 11 ноября до 14.30 12 ноября будет закрыто движение по ул. Красной от ул. Соборной до Госпитального переулка.
Просим заранее спланировать свои маршруты и предупредить близких и родных об ограничении движения автотранспорта.