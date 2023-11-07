Выборг принимал «мушкетёров»

В Выборг приехали команды из Санкт-Петербурга, Пскова, Калининграда и Ленинградской области. Спортсмены клуба фехтования из Гатчины приняли участие в турнире в составе сборной команды нашего региона.

По итогам проведенных поединков Мирослав Малолетов из Гатчины стал серебряным призёром соревнований.

Поздравляем спортсмена и тренеров спортивного клуба с заслуженной победой.