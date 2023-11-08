Художник Вячеслав Данилов: «Отображать, преобразуя...»

Своё название эти две выставки получили неслучайно: в этом году Вячеслав Данилов отмечает сразу две юбилейных даты — 70-летие со дня рождения и 55-летие творческой жизни. На выставках представлен весь спектр творчества Вячеслава Николаевича за последние десятилетия. Это живописные работы, графика, иллюстрации к книгам.

Вячеслав Николаевич родом из города Йошкар-Ола. После окончания графического факультета Санкт-Петербургской академии художеств им. И. Репина (мастерская Г. Епифанова) долгие годы работал художником-иллюстратором в издательствах «Детгиз», «Детская литература», «Просвещение», «Лениздат», «Художественная литература», «Азбука».

Вячеслав Данилов – автор множества интересных, талантливых работ, которые находятся в частных собраниях России и за рубежом. Художник работает в разных стилях, экспериментируя с масляной живописью, акварелью, линогравюрой, офортом. Излюбленной техникой Вячеслава Николаевича остаётся графика, которой он занимается профессионально на протяжении многих лет, постоянно при этом совершенствуясь.

В музее истории Гатчины представлены практически все жанры, в которых работает Вячеслав Данилов. В частности, в экспозицию включены иллюстрации к книге Э. Успенского «Птичий рынок» (издательство «Малыш», 2022), серийная обложка к книге Ф. Карр (издательство «МиМ»). Отметим, что все эти иллюстрации - «ручной» работы, что большая редкость по нашим временам.

Центральную часть экспозиции занимают графические реконструкции из цикла «Ратные люди: от варягов до полков нового строя». Над этой серией Вячеслав Данилов работает вместе со своим сыном Николаем, который выступает в роли консультанта. Цель создателей цикла – показать, как выглядели воины самых разных эпох и стран, начиная с первых веков нашей эры и заканчивая XVII веком. Большая часть реконструкций относится к эпохе Средневековья и связана с северо-западным регионом: это древнерусские (новгородские) дружинники, скандинавы, германцы, балты, финно-угры.

Уникальность этих работ — в глубокой исторической проработке каждого персонажа. Представление об экипировке средневековых воинов складывалось в результате изучения самых разных источников - книжных миниатюр, гобеленов, печатей, музейных экспонатов, фото реконструкторов.

Также в экспозиции можно увидеть так называемые тематические картины и пейзажи, привезенные из самых разных точек России и не только. В каждой из этих работ присутствует архитектура, которая, по мнению мастера, дополняет пейзаж, рассказывая и о времени, и вообще о нашей жизни. И каждая такая работа таит в себе особый внутренний смысл, раскрывая порой целую историю — места или человека.

Как считает Вячеслав Николаевич, художник способен увидеть скрытые смыслы в самых простых вещах. Он творит, опираясь на увиденное, но пропуская всё это через самого себя, через свои ум и сердце. Жизнь художника — это всегда созерцание, за которым следует запечатление увиденных образов на холсте или бумаге... «Моя профессия — отображать, преобразуя...» - можно сказать, что в этих словах Вячеслава Данилова отразилось его личное творческое кредо.

Юлия Лысанюк