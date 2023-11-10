Диалог с сенатором - на равных
В центре военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" в Гатчине состоялся экспертный диалог, в котором принял участие первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов.
Дискуссия, посвященная темам современных взаимоотношений России и мира, их основным тенденциям и перспективам развития, собрала вместе представителей педагогического сообщества и сферы молодежной политики, «Движения первых», актива молодежи.
Собравшихся приветствовала глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.
Модератором выступил эксперт Центра системных инициатив и Мастерской новых медиа, член экспертного совета по информационной безопасности Палаты молодых законодателей при СФ Иван Милованов.
Открылось мероприятие на торжественной ноте: благодарность сенатора РФ получила Марина Солдатенко - социальный координатор регионального филиала Государственного фонда «Защитники Отечества», многодетная мать и супруга участника СВО. Сергей Перминов вручил награду Марине Геннадьевне за добросовестный труд, высокий профессионализм, ответственный подход к выполнению задач по персональному социальному сопровождению ветеранов и их семей, а также помощь участникам специальной военной операции.
Встреча продлилась почти два часа и вызвала горячий интерес участников диалога и слушателей. Вопросы к Сергею Перминову шли нескончаемым потоком. Аудиторию волновали разные темы: от политической обстановки - до разработки компьютерных игр и воспитания детей.