Диалог с сенатором - на равных

Дискуссия, посвященная темам современных взаимоотношений России и мира, их основным тенденциям и перспективам развития, собрала вместе представителей педагогического сообщества и сферы молодежной политики, «Движения первых», актива молодежи.

Собравшихся приветствовала глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

Модератором выступил эксперт Центра системных инициатив и Мастерской новых медиа, член экспертного совета по информационной безопасности Палаты молодых законодателей при СФ Иван Милованов.

Открылось мероприятие на торжественной ноте: благодарность сенатора РФ получила Марина Солдатенко - социальный координатор регионального филиала Государственного фонда «Защитники Отечества», многодетная мать и супруга участника СВО. Сергей Перминов вручил награду Марине Геннадьевне за добросовестный труд, высокий профессионализм, ответственный подход к выполнению задач по персональному социальному сопровождению ветеранов и их семей, а также помощь участникам специальной военной операции.

Встреча продлилась почти два часа и вызвала горячий интерес участников диалога и слушателей. Вопросы к Сергею Перминову шли нескончаемым потоком. Аудиторию волновали разные темы: от политической обстановки - до разработки компьютерных игр и воспитания детей.