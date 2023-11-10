«Зонтичные» поручительства помогают предпринимателям получать льготные кредиты

«Зонтичное» поручительство – это упрощенный способ получить кредит в коммерческом банке: если у предпринимателя не хватает залога, поручительство в качестве аналога гарантии предоставляет Корпорация МСП. Согласно такому механизму Корпорация МСП может взять на себя до 50% риска, а при совмещении с поручительством Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области покрытие по кредитным обязательствам может составлять до 70%.

Поручительства Фонда пользуются высоким спросом среди предпринимателей Ленинградской области. Например, компания в Кингисеппском районе благодаря поручительству Фонда в 2,75 млн рублей получила кредит в Сбербанке 5,5 млн рублей. Центр кредитно-инвестиционной поддержки Фонда сопровождал предприятие от первичной телефонной консультации до получения заемных средств в банке-партнере. Полученные средства покроют затраты на строительство мини-гостиницы на 30 номеров в деревне Лужицы вблизи порта Усть-Луга.

Подробную информацию о поручительствах предпринимателям, в том числе о «зонтичных» поручительствах можно получить в Фонде поддержки предпринимательства Ленинградской области: https://813.ru/, телефон 8 (812) 309-46-88.