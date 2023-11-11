Все работают, а денег нет? Учимся вести семейный бюджет

Куда уходят деньги

Статистика свидетельствует, что пока только половина российских семей ведет семейный бюджет, причем планируют на небольшой срок - от месяца до полугода.

Обратимся к опыту обычной молодой семьи. До рождения ребенка общий доход Максима и Юлии составлял около 80 тысяч рублей. Этих денег хватало и на отдых с друзьями, и на спорт, и на любимые развлечения. О планировании бюджета никто не задумывался – в этом не было необходимости. Ситуация изменилась, когда пара узнала, что у них будет ребенок. Денег стало не хватать. Сначала объяснили себе это новыми тратами - на коляску, кроватку, автолюльку и прочие закономерные расходы. Но после рождения малыша с деньгами стало еще хуже.

На семейном совете Максим и Юлия решили разобраться, куда уходят заработанные деньги. Семейным казначеем «назначили» Юлию. Для начала она взялась записывать каждую трату. Первый месяц заниматься этой рутиной было особенно тоскливо, складывалось ощущение, что приходится трястись над каждой копейкой, и очень хотелось все бросить.

Затем учет стали вести в приложении на смартфоне. Через пару месяцев Юлия подсчитала результат и огласила первые выводы. Основными статьями их общих расходов стали продукты, здоровье и развлечения, от которых они отказываться не хотели. Но больше всего удивила весьма значительная сумма потраченного на мелкие покупки. Оказалось, основой расходов были траты по 100-500 рублей, которые, как правило, не замечаешь. Тратить деньги не известно на что уже не хотелось, и супруги приняли решение попробовать вести семейный бюджет.

С чего начать

Начиная вести бюджет, Юлия подсчитала доходы семьи и вычла из них обязательные ежемесячные траты. В их случае это были услуги ЖКХ, бензин, оплата мобильных телефонов, походы к врачам и спортзал. Посоветовавшись, на здоровье решили не экономить.

Супруги договорились, что покупать продукты будут теперь не в магазине рядом с домом, а раз в неделю в супермаркете, где те же товары зачастую стоят дешевле, а еще можно купить по более выгодной цене детские товары и товары для дома. Один месяц прожили четко на зарплату. Потом пришло время оплатить налоги, и Юлия с Максимом поняли, что не учли множество ежегодных трат.

Следующим шагом стало составление расширенного списка, куда вошло все: от оплаты страховки автомобиля до подарков на дни рождения.

Как расставить приоритеты

Планирование семейного бюджета заставило молодую семью по-новому расставить жизненные приоритеты. Задумываясь о будущем, к ежегодным расходам решили прибавить страхование жизни мужа, так как он стал единственным, кто в семье зарабатывает деньги.

Затем Максим и Юлия сложили все расходы, разделили на 12 месяцев и получили сумму, которую нужно откладывать ежемесячно. Чтобы уменьшить число соблазнов потратить отложенные деньги, завели несколько конвертов: «на налоги и ежегодные выплаты», «на авто», «на подарки», «на гардероб», «на непредвиденные расходы». Еще одно открытие: оказалось, последний конверт пустеет быстрее остальных.

Чтобы уложиться в бюджет, решили отказаться от части развлечений, а другие - чередовать. Например, одни выходные отдыхать вдвоем или с друзьями, а другие - с семьей и бабушками.

Планирование бюджета

Это был пример молодой семьи. Если вы еще не ведете семейный бюджет, то начать это делать можно в любом возрасте.

Первым делом нужно проанализировать расходы и вычислить, на что вы тратите деньги ежемесячно. Посчитайте все: от продуктов до оплаты мобильных банков. Так вы узнаете или подтвердите предположения о своих основных статьях расходов, поймете, сколько денег обычно тратится на каждого члена семьи и на чем можно сэкономить. Составьте план ежемесячных трат. У многих основной статьей расходов становятся продукты. Если это так, то вам, возможно, как Юлии, будет удобнее составлять список необходимых продуктов, чтобы вдруг не купить лишнего, и покупать их в гипермаркете.

Составьте план ежегодных трат. Они перестанут быть для вас сюрпризами. Не забудьте о страховке, пенсии и гардеробе. Развлечения - важная часть расходов семейного бюджета, от которой нельзя отказываться. Иначе семейная жизнь перестанет радовать и превратится в тоску.

Заведите «резервный фонд». Первым делом откладывайте часть зарплаты. Сумма варьируется - 10-20 процентов общего дохода. Начните с комфортной для себя суммы, и постепенно ее увеличивайте.

Наметьте себе интересную цель. Например, путешествие на Алтай через год или новая машина через пять. Гораздо легче к чему-то стремиться, если представляешь результат.

Чтобы сохранить отложенные деньги, некоторые, как и Юлия, раскладывают их по обычным бумажным конвертам. Другим удобнее вести учет в компьютере в таблице Excel.

Как и в любом другом деле, в ведении семейного бюджета важно не переусердствовать. Есть несколько способов, чтобы контроль расходов и доходов не превратился в пытку. Например, установите на телефон и компьютер приложение, в котором будете фиксировать траты и поступление денег.

В любом случае семейный бюджет строится на договоренности между супругами. А варианты его ведения могут быть разными – раздельный, смешанный или общий.

Раздельный бюджет

Раздельный вид бюджета предполагает, что у пары нет общих финансовых взаимоотношений. Все расходы индивидуальны, доходы неприкосновенны. Никто в паре не претендует на заработок другого, а общие траты либо делятся поровну, либо воспринимаются как подарок или элемент ухаживаний. Обычно так строят финансовые взаимоотношения пары, которые пока не живут вместе или недавно съехались и начали вести совместный быт.

Например, Алексею нравится платить за совместные развлечения и посиделки в кафе. Марина иногда оплачивает билеты на концерт или в кино. Поездку в санаторий финансируют поровну. Остальные расходы оплачивает каждый сам по себе - от квартплаты до продуктов.

Плюс: каждый несет финансовую ответственность только за себя, никто ни от кого финансово не зависит.

Минус: чем больше совместного быта, тем сложнее запоминать все траты и делить их поровну. Могут возникнуть разногласия в вопросах общих трат. Такой тип бюджета не подойдет паре, у которой большая разница в уровне доходов.

Совет: траты, которые планируется разделить, лучше совершать с помощью банковской карты, чтобы потом без проблем восстановить историю покупок с помощью онлайн-банка или СМС-оповещений.

Смешанный бюджет

У семейной пары, которая переходит на смешанный бюджет, есть общие финансы и личные. Общие средства каждый может потратить только на оговоренные ранее статьи и никуда больше, а на личные средства друг друга никто не претендует. Зачастую так ведут бюджет пары, у которых есть совместный быт и каждый имеет свой доход. Как правило, роль главбуха, по договоренности, берет на себя один из партнеров.

Например, сначала Саша и Маша оплачивали из общего бюджета нужные им обоим покупки, а индивидуальные - обеды на работе, одежду, проезд - из личных финансов. Затем они посчитали, сколько тратят в месяц на продукты, аренду квартиры, развлечения и разделили сумму пропорционально заработку друг друга. Саша взял на себя 70% расходов, остальное оплачивала Маша. Супруги завели общий банковский счет с двумя картами, на который каждый переводил оговоренную часть суммы. Этими деньгами они стали оплачивать общие покупки в магазинах, совместные походы в кино и кафе. Остаток денег переводили на другой общий счет, который каждый ежемесячно независимо от обстоятельств пополнял на 10 тысяч рублей. Так копили на совместный отпуск.

Плюс: предсказуемые и прозрачные общие траты. Каждый может потратить личные средства как захочет и не сообщать подробности партнеру. Оба супруга сохраняют финансовую независимость.

Минус: важно регулярно проводить ревизию доходов и расходов - актуализировать данные хотя бы раз в полгода. Один из партнеров должен взять на себя оплату счетов и планирование бюджета.

Совет: заведите общий банковский счет с двумя картами, каждый может брать оттуда деньги и при этом следить в личном кабинете онлайн-банка за тратами друг друга и остатком общих средств. Это удобно для контроля расходов.

Общий бюджет

Общий семейный бюджет означает, что в паре больше нет разделения на «мое» и «твое». Все заработанные деньги - семейный бюджет, общий котел и солидарная ответственность. Как правило, такой бюджет у семей со стажем, или пар, в которых недавно родились дети, а также семей, где один партнер зарабатывает намного больше другого.

Например, Олег всегда был в семье кормильцем, а Екатерина занималась только домом и детьми. У них общий бюджет - совместный счет, к которому есть доступ у обоих супругов. При этом Олег брал на себя крупные расходы: ремонт квартиры, поездка на море. Екатерина же оплачивала коммунальные услуги, мелкие регулярные покупки.

Плюс: общий бюджет объединяет семью, в которой и копят, и тратят сообща. В семьях, где один из супругов зарабатывает гораздо меньше или не имеет дохода, такой бюджет поможет уравнять их в правах - оба партнера имеют одинаковый доступ к общим деньгам и право их тратить.

Минус: неожиданные и несогласованные покупки могут вызвать разногласия, а значит, нужно договариваться обо всех тратах - от крупных до мелких.

Какая модель бюджета подойдет именно вашей семье – решайте сообща. Сделайте первый шаг, пробуйте. Выбирайте комфортную для вас модель и обсуждайте ее с партнером, берите на вооружение финансовые инструменты, которые могут пригодиться. Это может быть общий счет с двумя картами, приложения для учета расходов и доходов, которые могут вести сразу оба партнера. Как вариант для накоплений можно завести общий «семейный банк» или же две личные копилки для каждого.

Главное - любой совместный бюджет строится на взаимном доверии, договоренностях, удобстве и грамотном планировании.

Татьяна Можаева

Фото freepick.com