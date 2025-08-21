О готовности системы образования к новому учебному году

Председатель комитета образования Гатчинского округа Марина Шутова подчеркнула, что Гатчинский округ выполняет все свои обязательства по количеству новых мест в образовательных учреждениях.

Увеличение количества мест

1 сентября в микрорайоне Аэродром начинает работу новая школа - «Гатчинский центр образования «Высший пилотаж» на 1175 мест. В наступающем учебном году в этой школе будут учиться дети с 1 по 10 классы. На момент прямого эфира, 18 августа, новая школа проходила обследование Роспотребнадзора. Получение лицензии на образовательную деятельность планируется на 22 августа. С этого дня с помощью портала «Госуслуги» родители смогут подать заявление на перевод ребенка в новую школу. Затем, также через «Госуслуги», родителям придет приглашение прийти с документами в школу.

Как отметила Марина Шутова, после ввода двух новых школ (полтора года назад была открыта школа № 12 в микрорайоне IQ) в Гатчинском округе число обучающихся во вторую смену снизилось. Однако школы со второй сменой еще есть – это № 1, 7, 9 и на период проведения ремонта № 4.

- Сохраняется тенденция к увеличению количества обучающихся. На сегодняшний день планируемый контингент школьников - 22740 детей. По данным на 18 августа в первые классы зачислено 2018 человек. Хочу обратить внимание, что практически все родители подали заявление в электронном виде, - отметила Марина Шутова. - К первому сентября все первоклассники получат подарки от губернатора Ленинградской области и руководителей Гатчинского округа – книги о Ленинградской области и литературу для дополнительного чтения.

А вот в детских садах в целом по Гатчинскому округу количество детей уменьшается. В освобождающихся помещениях открываются группы компенсирующей направленности – для детей с особыми потребностями, снижается наполняемость групп, а также формируются разновозрастные группы, что позволяет сохранить детские сады в сельской местности.

За последние годы открыто дополнительно 656 мест для детей дошкольного возраста и введено в эксплуатацию шесть объектов. Благодаря этому появилась возможность обеспечить местами детей от одного года. В 2026 году ожидается ввод в эксплуатацию нового детского сада в городе Коммунаре.

Оснащение образовательных учреждений

В 2025 году в рамках федерального проекта «Всё лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети» для пяти образовательных учреждений Гатчинского округа приобретено оборудование для уроков «Основы безопасности и защиты Родины» и труда.

В летний период все школы приобрели учебники, в том числе новые учебники и учебные пособия по истории родного края на сумму 84 млн рублей. Для детских садов приобретены учебные пособия «Край родной – Ленинградская область».

Внимание детям с ОВЗ

Продолжается планомерная работа по созданию условий для реализации адаптированных образовательных программ – это и организация доступной среды, и подбор кадров. С 1 января введены дополнительные ставки необходимых специалистов по потребностям школ, в том числе учителей-логопедов и учителей-дефектологов.

С 1 сентября для 1926 дошкольников с ОВЗ откроется 167 групп компенсирующей направленности. В школах инклюзивно, в коррекционных классах и на дому, будут обучаться 1780 детей. К открытию планируется 48 коррекционных классов (в прошлом году было 39).

- В новом учебном году в Гатчинском округе откроется первый класс для детей с расстройствами аутистического спектра и интеллекта на базе Гатчинской начальной школы №5. Уже выполнен капитальный ремонт первого этажа для обучения детей с ОВЗ, закуплена специальная школьная и спортивная мебель, дополнительное оборудование, укомплектован штат педагогов, - сказала Марина Шутова.

Для выпускников Гатчинской начальной школы №5 будет открыт коррекционный класс на базе школы №2. Он также оборудован всем необходимым, заказана методическая литература, штат укомплектован. После 20 августа запланировано родительское собрание, на котором директор познакомит родителей с классным руководителем и педагогами.

«Гатчинский учитель»

Как отметила Марина Шутова, кадровые вызовы в образовании сохраняются, также как и в других отраслях. Наиболее дефицитные - учителя математики, русского языка, физики и химии.

Для решения данной задачи комитет образования и администрация Гатчинского округа принимают все возможные меры. С 2025 года начинает действовать муниципальный проект «Гатчинский учитель». В его рамках предусмотрены меры социальной поддержки молодых специалистов и студентов, обучающихся по педагогическим специальностям, а также проведение различных мероприятий, направленных на привлечение в профессию.

Гатчинский округ участвует в федеральных и региональных проектах. Так, по программе «Земский учитель» в три школы были приняты учителя математики и физики.

В 2025 году на работу в учреждения образования Гатчинского округа приходит 43 молодых специалиста. И прием продолжается.

Татьяна Можаева