О готовности системы образования к новому учебному году
Лето пролетает быстро. До начала учебного года остались считанные дни. Самое время рассказать, каковы особенности наступающего учебного года, что было сделано, как обеспечивается комплексная безопасность в школах. Именно об этом шла речь во время прямого эфира главы администрации Гатчинского округа Людмилы Нещадим.
Председатель комитета образования Гатчинского округа Марина Шутова подчеркнула, что Гатчинский округ выполняет все свои обязательства по количеству новых мест в образовательных учреждениях.
Увеличение количества мест
1 сентября в микрорайоне Аэродром начинает работу новая школа - «Гатчинский центр образования «Высший пилотаж» на 1175 мест. В наступающем учебном году в этой школе будут учиться дети с 1 по 10 классы. На момент прямого эфира, 18 августа, новая школа проходила обследование Роспотребнадзора. Получение лицензии на образовательную деятельность планируется на 22 августа. С этого дня с помощью портала «Госуслуги» родители смогут подать заявление на перевод ребенка в новую школу. Затем, также через «Госуслуги», родителям придет приглашение прийти с документами в школу.
Как отметила Марина Шутова, после ввода двух новых школ (полтора года назад была открыта школа № 12 в микрорайоне IQ) в Гатчинском округе число обучающихся во вторую смену снизилось. Однако школы со второй сменой еще есть – это № 1, 7, 9 и на период проведения ремонта № 4.
- Сохраняется тенденция к увеличению количества обучающихся. На сегодняшний день планируемый контингент школьников - 22740 детей. По данным на 18 августа в первые классы зачислено 2018 человек. Хочу обратить внимание, что практически все родители подали заявление в электронном виде, - отметила Марина Шутова. - К первому сентября все первоклассники получат подарки от губернатора Ленинградской области и руководителей Гатчинского округа – книги о Ленинградской области и литературу для дополнительного чтения.
А вот в детских садах в целом по Гатчинскому округу количество детей уменьшается. В освобождающихся помещениях открываются группы компенсирующей направленности – для детей с особыми потребностями, снижается наполняемость групп, а также формируются разновозрастные группы, что позволяет сохранить детские сады в сельской местности.
За последние годы открыто дополнительно 656 мест для детей дошкольного возраста и введено в эксплуатацию шесть объектов. Благодаря этому появилась возможность обеспечить местами детей от одного года. В 2026 году ожидается ввод в эксплуатацию нового детского сада в городе Коммунаре.
Оснащение образовательных учреждений
В 2025 году в рамках федерального проекта «Всё лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети» для пяти образовательных учреждений Гатчинского округа приобретено оборудование для уроков «Основы безопасности и защиты Родины» и труда.
В летний период все школы приобрели учебники, в том числе новые учебники и учебные пособия по истории родного края на сумму 84 млн рублей. Для детских садов приобретены учебные пособия «Край родной – Ленинградская область».
Внимание детям с ОВЗ
Продолжается планомерная работа по созданию условий для реализации адаптированных образовательных программ – это и организация доступной среды, и подбор кадров. С 1 января введены дополнительные ставки необходимых специалистов по потребностям школ, в том числе учителей-логопедов и учителей-дефектологов.
С 1 сентября для 1926 дошкольников с ОВЗ откроется 167 групп компенсирующей направленности. В школах инклюзивно, в коррекционных классах и на дому, будут обучаться 1780 детей. К открытию планируется 48 коррекционных классов (в прошлом году было 39).
- В новом учебном году в Гатчинском округе откроется первый класс для детей с расстройствами аутистического спектра и интеллекта на базе Гатчинской начальной школы №5. Уже выполнен капитальный ремонт первого этажа для обучения детей с ОВЗ, закуплена специальная школьная и спортивная мебель, дополнительное оборудование, укомплектован штат педагогов, - сказала Марина Шутова.
Для выпускников Гатчинской начальной школы №5 будет открыт коррекционный класс на базе школы №2. Он также оборудован всем необходимым, заказана методическая литература, штат укомплектован. После 20 августа запланировано родительское собрание, на котором директор познакомит родителей с классным руководителем и педагогами.
«Гатчинский учитель»
Как отметила Марина Шутова, кадровые вызовы в образовании сохраняются, также как и в других отраслях. Наиболее дефицитные - учителя математики, русского языка, физики и химии.
Для решения данной задачи комитет образования и администрация Гатчинского округа принимают все возможные меры. С 2025 года начинает действовать муниципальный проект «Гатчинский учитель». В его рамках предусмотрены меры социальной поддержки молодых специалистов и студентов, обучающихся по педагогическим специальностям, а также проведение различных мероприятий, направленных на привлечение в профессию.
Гатчинский округ участвует в федеральных и региональных проектах. Так, по программе «Земский учитель» в три школы были приняты учителя математики и физики.
В 2025 году на работу в учреждения образования Гатчинского округа приходит 43 молодых специалиста. И прием продолжается.
Татьяна Можаева