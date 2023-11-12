Какие книги нравятся детям?

Ежегодно юные читатели нашего региона выбирают книги, которые получают почётный знак «Нравится детям Ленинградской области». Напомним, этот знак учреждён 4 декабря 2004 года по региональному проекту «Книги детства». А с 2010 года он вручается в рамках регионального проекта «Чтение без границ».

Детская библиотека города Гатчины также принимает участие в этом интересном и познавательном проекте. Представляем книги, которые понравились юным читателям Гатчины, и знакомимся с их непосредственными отзывами на эти издания.

«Служба сов», Алан Гарнер

«Потрясающий роман, написанный в жанре фэнтези известным английским писателем Аланом Гарнером, не оставит равнодушными читателей. Совсем не важно, сколько вам лет, если ваша фантазия не ограничена рамками реальности. Что побуждает людей делать больно себе и окружающим? Как спасти близкого тебе человека? Что может крыться за обычными узорами? Ответ на эти вопросы поможет найти книга «Служба сов».

В сюжет повествования легла история подростков, которые, благодаря наблюдательности, знакомятся с тайнами мира, открывая то, что скрыто от глаз людей. Кто знает, может, и наша жизнь имеет свои загадки? А может, и эта история - не совсем вымысел?»

Ксения Приймич

«Молли имеет право», Анна Кэри

«Мне очень понравился динамичный роман в письмах Анны Кэри «Моли имеет право». Он повествует, как поначалу кажется, о скучной жизни 14-летней Молли Карберри, занятием которой является только лишь писать письма подруге. В них она жалуется на противного брата Гарри, а также на сестер – Джулию и Филлис. Жизнь главной героини переворачивается на все 180 градусов, когда она узнает о внезапно появившемся секрете своенравной Филлис. Теперь главное занятие Молли – слежка за сестрой. Что же она скрывает? И вот тайна раскрыта – Филлис присоединилась к суфражеткам и стала одной из них.

«До сих пор политика для меня никогда не была связана с жизнью», - так выразилась главная героиня в одном из разговоров с сестрой. Однако, сопоставив себя с братом, Молли, сама того не замечая, втягивается в тайное дело сестры и становится участницей движения за предоставление женщинам прав. Теперь-то жизнь Молли уже не кажется скучной. Что ее ждет? Сколько преград придется преодолеть и как сильно заинтересовала смелую Молли политика за борьбу и своих прав?

Помимо захватывающего сюжета, произведение несет поучительный характер и действительно заставляет поразмышлять на темы политики, проблемы которой актуальны в любое время. Советую к прочтению».

Алена Приймич





«Абонент недоступен», Виктория Лебедева и Александр Турханов

«Эта книга написана невероятно реалистично и интересно. Сюжет действительно очень напоминает реальность. Шумный Вадя и тихий Степан с проблемами в семье, волевая мать, которая слишком любит своего сына. Я уверена, что это произведение стоит прочитать как детям, которые непременно поймут Степана, так и родителям, которые смогут лучшее понять, что творится в голове ребенка. Эта повесть очень глубокая, человеческая, очень тонко прописанная с точки зрения психологии.

Арина Дербенева

«Травелог твоей бабушки», Ирина Мышкова

«Эта книга может иметь еще одно название – «Тревел блог моей бабушки». В ней рассказывается о реальных путешествиях бабушки и вымышленных приключениях ее внучки. Одна всю молодость посвятила путешествиям и последующим мемуарам, может быть, даже и придуманным. Другая мечтала, фантазировала, писала рассказ, жила жизнью героев и изучала географию.

В книге затронут внутренний мир подростка со всеми переживаниями, волнениями и конфликтом «отцы – дети». Мне очень близок мир девочки Лены, он выражает все чувства и вопросы ее возраста. Автор точно передает ее пытливый ум и эмоции. Книга интересная, но дважды я ее читать не стал бы. Для вечернего прочтения без обсуждения темы книги.

Матвей Семенов

«Прыгай. Беги. Замирай». Николай Шолохов

«Это невероятно динамичная и мотивирующая история. Она так искрится энергией, что хочется самой вскочить и завертеться в танце. Но самое главное, она учит ни в коем случае не сдаваться, не останавливаться ни за что! «Жди, надейся и не отступай!»

Софья Юхманова





«Роман с читателем», Ольга Замятина

«В этой повести мне особенно понравилось то, как автор передает переживания взрослеющего мальчика, показывает его сомнения, мысли и чувства. И то, как в итоге Рома Калюкин приходит к взаимопониманию с лучшим другом и с семьей, и осознает, что нужно любить тех, кто рядом. Моя любимая цитата из этой книги: «А ведь это подвиг – продолжать делать то, что нравится, несмотря ни на что?»

Александра Малышева





«Тенехват», Тейлор Томас

«Герои этой книги – друзья Герберт и Виолетта. Они живут в необычном городе Приморская Адость, в котором происходит что то странное. Накануне ночи всех кошмаров, которую во всем остальном мире именуют Хеллоуином, или кануном Дня всех Святых, в отель «Гранд Наутилус» приезжает таинственная дама.

В городе исчезают люди. Пропала и хозяйка книжной аптеки. Герби и Виолетта отправляются на поиски. А легенда о зловещем духе, пожирающем тени живых, начинает обрастать все новыми подробностями.

Мне нравится, когда ты вместе с героями пытаешься разгадать тайну. Я советую эту книгу почитать детям, которые любят фантастические приключения».

Александра Малышева

«Ничья», Ольга Замятина

«Книга мне очень понравилась. Девочка думала, что ее удочерили, а на самом деле нет. Смешно было узнать, что лысый папа Ксюши в детстве был с белыми кудряшками, как ангелочек!»

София, 5 класс.

«Мне понравилось в книге «Ничья», что название каждой главы в ней зашифровано. И нужно разгадать то ребус, то пройти лабиринт или какое другое задание. Такого в других книгах нет».

Дарья, 5 класс

«Во всем виноват Бэнкси», Денис Сорокотягин

«Мне понравилась эта книга, особенно сцена на крыше, разговор между Никитой и Ваней. Также понравился Кулек, хотя сначала я посчитала его отрицательным персонажем. Сюжет интересный, но я бы хотела, чтобы между Тусей и Луи была дружба, а не романтика. Понравился внешний вид Наташи. Интересно то, что книга ведет повествование от двух героев – Наташи и Ивана. Не понравилось большое количество сленга, английских слов. Мне не очень нравится то, что герой с пренебрежением относится к другим людям. В этой повести была затронута тема своего будущего и места в жизни».

Лиза Клепикова, 10 класс

«Киринблог», Наталья Волкова

«Интересная и необычная книга. По- современному оформлена и написана в стихах. Очень понравился финал, где Кира получила письмо и приглашение на концерт от своего кумира. А проблему с бровями можно решить, ведь сейчас делают перманент...»

Лиза Клепикова, 10 класс

«Византийские каникулы», А. Юдин

«Мне понравилось, как Алеша через временную дыру попал из Стамбула в Константинополь, в прошлое, а родители остались в Турции. Понравилось, что парень мог говорить по-гречески, хотя в школе по языкам у него были плохие оценки. С помощью колдуна теперь он понимает любой язык мира. Еще понравился помощник колдуна, маленький Пак, как он помог Алеше одежду поменять на удобную. Поэтому Алеша пожалел его и не стал засовывать в стеклянную колбу, а взял с собой. Эта история смешно закончилась, потому что родители удивились, что Алеша смог на немецком языке ответить прохожему и заинтересовался историей, которую не любил в школе».

Саша А., 5 класс.

«Черное пламя», Хэй Хэ

«Что понравилось в этой книге? Удивительная судьба пса Гэсана, который всю жизнь провел в скитаниях, но в конце концов нашел себе настоящего хозяина – Хань Ма. Очень интересная, просто захватывающая история!»

Мирон Гущин, 6 класс

«Внеклассная жукология», Юлия Асланова

«Интересно рассказано про насекомых, в приключенческом виде. Понравились Женя Жуков и его друзья, и то, как они делали проект про насекомых. И как забрали жука у директора школы. Было смешно! Я еще такой книги не читал».

Мирон Гущин, 6 класс





Подготовила Юлия Лысанюк

Фото freepick.com