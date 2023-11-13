Гатчинский полумарафон с международным размахом

В минувшее воскресенье центр Гатчины на полдня стал пешеходным, а улица Соборная превратилась в «спортивный городок», где стартовали и финишировали спортсмены.

Первыми вышли на дистанцию и быстро пришли к финишу бегуны на дистанции-спутники – 2 км и 10 км. Самому младшему участнику забега на 2 км было четыре года – бежал вместе с родителями, самому старшему – 93 (!).

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим приветствовала участников XIV полумарафона, отметив, что этот праздник бега в Гатчине только набирает обороты, и юбилейный полумарафон еще впереди.

Глава Гатчины и района Виталий Филоненко предложил присвоить Гатчине еще один статус – спортивной столицы:

- Спасибо вам за любовь к спорту, за мужество, которое вы проявляете в этой гонке! – сказал Виталий Андреевич, обращаясь к участникам забега.

Бегунов также приветствовали депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских и председатель областной Федерации легкой атлетики, заслуженный тренер России Олег Баканов.

Почетные гости провели церемонию награждения призеров и победителей старта на 2 км и 10 км.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ И ОТЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

После финиша довольные бегуны делились эмоциями и впечатлениями. Жительница Гатчины Юлия Шувалова – постоянная участница Гатчинского полумарафона на дистанции 2 км – в этот раз решилась бежать «десятку» и начала готовиться еще в сентябре, причем вполне успешно:

- Я всю жизнь занималась спринтом, бегала на короткие дистанции. А сейчас постепенно перехожу в стайеры. Сегодня первый раз бежала 10 км. Трасса легкая, с погодой повезло, болельщики поддерживали. Я ставила себе задачу «выбежать из часа» и, в итоге, пробежала менее, чем за 55 минут – с результатом 54:47. Но на будущий год хочу все-таки покорить полумарафон.

Александр Смирнов из петербургского клуба «Ахиллес» бежал в паре с инвалидом по зрению:

Мы – волонтерская организация, бегаем на пару с людьми, имеющими серьезные проблемы со зрением и слухом. Сегодня мы вместе с Кириллом пробежали 10 км с неплохим результатом – 50 минут. У Кирилла – туннельное зрение, ему трудно преодолевать поребрики, ступеньки. Инвалидам по зрению в принципе сложно бегать в одиночку. В нашей паре с Кириллом я ведущий, бежим либо за руку, либо рядом, я подсказываю направление. Тут самое сложное – на старте…

Александр признался, что Гатчинский полумарафон – один из любимых стартов членов клуба, и в этом году от «Ахиллеса» было два десятка участников.

Жительница Святогорска Выборгского района Анастасия Захарова входит в число «ветеранов» Гатчинского полумарафона – тех, кто не менее десяти раз принимал участие в забегах. В этом году спортсменке особенно понравилась трасса – улицы отремонтировали, с погодой повезло:

- Это мой традиционный полумарафон, я постоянно бегаю 21,1 км. Сегодня время моего финиша порадовало: годы идут, а результат держится, для меня это прекрасно. …Бывает, чувствуешь себя не в форме, побежала – и все прошло.

Спортсмен из петербургского клуба Gazprom Triathlon Team Юрий Медведев бегает Гатчинский полумарафон постоянно. В этом году бежал пейсмейкером – вел людей на финишное время 1 час 34 минуты. Все до финиша дошли и остались довольны.





ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ И ЭЛИТЫ БЕГОВОГО СООБЩЕСТВА

Гатчинский полумарафон начинался как забег для спортсменов-любителей. Но постепенно в гонку включились и корифеи.

- Многие начинают практиковать бег весной, летом тренируются и осенью уже пробуют себя в соревнованиях, – говорит главный специалист Гатчинского спорткомитета Наталья Короткова. – Наш старт – хороший повод начать соревноваться. Но элита бегового сообщества, зная конфигурацию нашей трассы и нас как организаторов, тоже принимает участие. Мы стараемся соответствовать всем условиям и зарекомендовавшему себя уровню полумарафона.

- Чем отличается XIV полумарафон от предыдущих?

- В этом году мы увеличили количество участников, взвесив свои возможности и пропускную способность трассы. По городу можно накрутить только круг 10 км, также число спортсменов зависит от инфраструктуры – свободной площади, на которой можно разместить палатки для хранения и переодевания, биотуалеты, кухню с питанием для бегунов, стенды наших партнеров, которые поддерживают беговое движение в Гатчине и Ленинградской области. Также мы увеличили количество возрастных групп. В этом году более 360 участников забега на дистанции-спутники на 2 км и 10 км награждены дополнительными призами партнеров и оргкомитета.

- Насколько активны были спортсмены в этот раз, и каков общий уровень «марафонцев»?

- Регистрация на полумарафон завершилась за месяц до старта – впервые за всю историю Гатчинского полумарафона наблюдался такой ажиотаж. Число бегунов превысило 4,5 тысячи, за свои личные рекорды боролись представители семи стран. Оргкомитет благодарен участникам забега за то, что они нашли возможность выйти на старт в это непростое время. Публика у нас разноплановая. В этом году сильный состав участников, и, вместе с тем, приятно, что многие выбирают наш старт для дебюта.

…Наталья Короткова выразила благодарность студентам Гатчинского педагогического колледжа, оказавшим большую помощь оргкомитету, и Гатчинскому Дворцу молодежи, взявшему на себя ответственность за организацию волонтеров, которые регистрировали, инструктировали, помогали участникам ориентироваться. Более сотни сотрудников частных охранных предприятий дежурили вместе с организаторами полумарафона на трассе. В связи с увеличением количества участников возросла и численность организаторов, чтобы провести соревнования на высоком уровне.

ПОБЕДИТЕЛИ

На полумарафонской дистанции 21,1 км среди женщин победила 32-летняя петербурженка, представительница клуба «Спирос» Луиза Дмитриева – победительница 2017 года, спортсменка топ-уровня и единственная в России легкоатлетка, которая выполнила олимпийский норматив на марафоне.

- Гатчина стала практически родным для меня городом, – призналась Луиза. – Я некоторое время здесь жила, и мой бег тоже начинался в этом городе: первый раз я стартовала в 2015 году на традиционном пробеге «Аллеи истории». Сегодня я чувствовала горячую поддержку болельщиков на трассе, и огромное спасибо организаторам за приглашение. Я сомневалась, были сложности, но сегодня утром решила: надо стартовать, финишировать и постараться выиграть. Что и было исполнено.

Луиза Дмитриева пробежала дистанцию 21,1 км за 1 час 15 минут 20 секунд. Второй среди женщин пришла 25-летняя Алиса Шилина из Петербурга с результатом 01:18:57. Третье место заняла 35-летняя Юлия Рыжанкова из Белгородской области, ее время – 01:19:15.

Победителем среди мужчин стал дебютант Гатчинского полумарафона – 24-летний петербуржец из клуба «Второе дыхание» Егор Лимонов с результатом 01:05:31. «Серебро» завоевал 25-летний Дмитрий Сойкка из клуба «КИНЕФ» Ленинградской области, пробежав за 1 час 5 минут 42 секунды. Третье место занял 35-летний Артур Бурцев из Петербурга, финишировавший с результатом 01:05:55.

Оба победителя – и среди мужчин, и среди женщин – показали вторые результаты в истории Гатчинского полумарафона.

На дистанции 2 км тройка лидеров у мужчин: Артем Агапов – 1 место, Павел Жуков – 2 место, Борис Хомич – 3 место. У женщин: Алиса Кубышкина – 1 место, Екатерина Костина – 2 место, Александра Боярова – 3 место.

На дистанции 10 км на пьедестал почета поднялись: мужчины - Валентин Смирнов, Матвей Чирков, Кирилл Дубровский; женщины – Елена Зонова, Ирина Шевченко и Татьяна Курамшина.

Преодолевали полумарафон и гатчинцы, в том числе сотрудники администрации и руководители поселений. Например, глава администрации Дружногорского поселения Игорь Отс бежал Гатчинский полумарафон уже в пятый раз и поставил личный рекорд – 1:46:16. Но это еще не победа, и есть к чему стремиться.

Все участники забега отмечали прекрасную организацию соревнований, легкую скоростную трассу и теплый прием со стороны жителей и болельщиков. Несмотря на перекрытие улиц, на которое любят жаловаться граждане, автомобилисты беспрепятственно могли попасть из одной части города в другую – в объезд, так как большая часть центральных улиц была свободна. Зато причастные и непричастные к спорту гатчинцы, взрослые и дети, побывав на полумарафоне, ощутили настоящий праздник. Сами не бежали – за других порадовались.

Екатерина Дзюба