Артистам областного театра – высшая театральная премия Петербурга
Актеры ленинградского областного «Театра на Васильевском» Михаил Николаев и Артем Цыпин получили премию «Золотой софит» в номинации «Лучший актерский дуэт» за роли Розенкранца и Гильденстерна в спектакле «Розенкранц и Гильденстерн мертвы».
Рубрики: Культура
Премьера спектакля «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» в «Театре на Васильевском» состоялась в сентябре этого года. Пьесу британского драматурга Тома Стоппарда поставила режиссер Галина Зальцман. Постановка «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» стала третьей работой Галины Зальцман в «Театре на Васильевском».
«Золотой софит» — высшая театральная премия Санкт-Петербурга, основанная в 1995 году Санкт-Петербургским отделением Союза театральных деятелей Российской Федерации.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.