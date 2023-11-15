Ленинградским семьям — внимание и забота

В ленинградском областном театре «На Литейном» 15 ноября прошла торжественная церемония награждения многодетных матерей и многодетных отцов наградами Ленинградской области: знаками отличия «Слава Матери» - для мам, у которых пять и более детей, и «Отцовская доблесть» - для пап, которые воспитывают пять и более детей. Также состоялось чествование семьи-победительницы Всероссийского конкурса «Семья года». Знаки отличия из рук главы региона получили больше 30 семей.

«За три года количество многодетных семей в Ленинградской области выросло на четверть — у нас более 20 тысяч семей с тремя детьми и больше! Спасибо, что вы живете здесь, растите своих детей и заботитесь о них! Большая семья требует поддержки, и поддержка с нашей стороны будет только расти. Накануне Дня Матери мы традиционно приглашаем семьи Ленобласти, чтобы еще раз показать всем, что большая семья — это радость, гордость и уважение. Крепкого здоровья, добра в доме и мирного неба над головой! Будьте счастливы!» — подчеркнул Александр Дрозденко.

Знаком отличия Ленинградской области «Слава Матери» награждены Людмила Алексеевна Гаврилина и Ольга Андреевна Улякова из Гатчинского района.