Кто останется без света 17 ноября в Гатчинском районе

Приближается Новый год – любимый праздник каждого человека, независимо от возраста и статуса. На вырицкой фабрике «Узор» — это самая напряженная пора. Гобеленовые сувениры с новогодней тематикой расходятся, как горячие пирожки, причем не только по нашему региону – заказы идут со всей страны. Чем радуют вырицкие ткачи в этом году? Мы поинтересовались у президента АО «Узор», Почетного гражданина Гатчинского района Ивана Козлова.