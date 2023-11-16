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Кто останется без света 17 ноября в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 17 ноября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики:  ЖКХ

17.11.2023 с 09:00 до 17.20

Таицкое поселение:

д. Новая,

п. Тайцы частично частный сектор.

 

17.11.2023 с 08:30 до 18:30

Вырицкое поселение:

п. ж/д. ст. Слудицы.

 

 