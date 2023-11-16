Кто останется без света 17 ноября в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 17 ноября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.
Рубрики: ЖКХ
17.11.2023 с 09:00 до 17.20
Таицкое поселение:
д. Новая,
п. Тайцы частично частный сектор.
17.11.2023 с 08:30 до 18:30
Вырицкое поселение:
п. ж/д. ст. Слудицы.
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