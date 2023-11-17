Фейки не пройдут

– В настоящее время экстремистские проявления тесно связаны с антироссийской политикой. Они направлены на то, чтобы причинить нашей стране максимальный ущерб, в том числе путём возбуждения межнациональной и межконфессиональной вражды, – заявил Михаил Колотушкин, начальник отдела взаимодействия с религиозными объединениями комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области. – Экстремисты стремятся заполучить информационное пространство, навязать свою идеологию наибольшему количеству россиян в целях манипулирования их сознанием.

Угроза № 1 в этой ситуации – те самые фейки. Как правило, они представляют собой постановочные или архивные фото и видео, поддельные документы, прямую ложь о действиях российской армии или правительства. Впрочем, уже сейчас у страны есть нужные технологии, чтобы нанести удар по этой «сети лжи». Не только мониторинг и блокировка вредных сообщений, но и инструменты разъяснительной работы.

– Появляются структуры в сфере контрпропаганды, которые работают достаточно эффективно. Наша задача – разрушить нежелательные информационные сущности противника. Это тоже оборона страны: выявить пропаганду, отреагировать, обезвредить, – рассказал директор Центра мониторинга и профилактики девиантного поведения Санкт-Петербургского государственного морского технического университета Игорь Гарин.

Экстремизм нового времени – это ещё и прямая вербовка потенциальных сторонников в ряды деструктивных организаций. Схема вражеских действий в этих случаях напоминает методы работы расплодившихся сегодня «банковских мошенников». Людям звонят с незнакомых номеров, пишут личные сообщения с поддельных аккаунтов, втираются в доверие всеми способами. В зоне особого риска – наша молодёжь, которая так легко поддаётся влиянию.

– Сейчас идёт массированная атака в виде звонков на телефоны подростков. Комитет по молодёжной политике Ленобласти ведёт разъяснительную работу: детей предупреждают, какие угрозы таят в себе социальные сети, – рассказывает Юлия Дмитриева, директор Центра военно-патриотического воспитания «Авангард». – Школьники должны знать, что телефон – это источник опасности. Через него можно прорваться к конкретному человеку и использовать его в своих целях.

Результатом такой вербовки может стать не только искажённая картина мира в сознании конкретного подростка, но и его вовлечение в подготовку диверсий и терактов. Так что угрозу цифрового влияния нельзя игнорировать.

Как же обезопасить молодые умы и укрепить в них веру в свою страну? Над этим вопросом сегодня сообща работают педагоги, психологи и представители патриотически настроенной общественности.

– Мы исходим из того, что противодействие межнациональной розни должно вестись на базовых установках и ценностях, характерных для российского общества. Это дружба народов, понимание справедливости и со-участия в жизни страны, – считает Алексей Богачев, сотрудник Центра профилактики экстремизма в сфере образования и молодёжной среде при РГПУ им. А. И. Герцена.

Отметим, что организатором круглого стола выступил комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области. Результаты обсуждения лягут в основу методических рекомендаций для организаций в сфере кибербезопасности и молодёжной политики.

Автор: Алексей Астапчик