Каждый номер альманаха «Оредеж» - это новые открытия

Литературно-краеведческий альманах «Оредеж» называют ежегодной летописью Гатчинского района. Он адресован широкому кругу читателей, историкам, краеведам, библиотекарям, молодежи и всем тем, кто изучает, любит и ценит историю своей родной земли.

Презентация сразу двух номеров этого замечательного краеведческого издания - событие вдвойне значимое, тем более что один из этих номеров — юбилейный.

В день презентации в библиотеке им. А.С. Пушкина собрались не только авторы новых номеров «Оредежа». Отметить юбилей альманаха пришли библиотекари и краеведы, историки и музейные работники, депутаты, представители администрации Гатчинского района и творческой интеллигенции.

Представление новых изданий по традиции началось с творческих подарков: несколько музыкальных произведений под живой аккомпанемент гатчинского музыканта Михаила Огороднова исполнили юные солисты студии вокала «Vocalissimo-Bellissimo».

На юбилее альманаха было много добрых слов и пожеланий в адрес тех, кто трудился над изданием. Особая благодарность — руководителям Гатчинского района, ведь именно благодаря финансовой поддержке администрации это издание ежегодно выходит в свет.

От имени народных избранников, представляющих Гатчинский район в Законодательном собрании Ленинградской области, участников презентации приветствовал Сергей Коняев.

- То, что альманах «Оредеж» продолжает из года в год издаваться, действительно заслуживает особого уважения, - подчеркнул Сергей Васильевич. - Это история нашей прекрасной земли, история творчества и судеб жителей. И замечательно, что есть люди, которые неравнодушны к этому.

Директор Пушкинской библиотеки и редактор альманаха «Оредеж» Елена Бабий напомнила историю создания этого издания, которая началась в далёком 2002 году. Первые номера «Оредежа» вышли благодаря усилиям Веры Вольковской, Людмилы Румянцевой, Андрея Голдобина, Светланы Спиридоновой и многих других.

- В то время печаталось много краеведческих материалов, многие авторы издавались в гатчинских и петербургских изданиях, - вспоминает Людмила Ивановна Румянцева, которая в то время возглавляла отдел культуры Гатчинского района. - Люди, которые нас окружали, были настолько неравнодушны, что мы хотели идти дальше и делать как можно больше, чтобы наш Гатчинский район процветал. Так родилась идея создать свой собственный, первый в Ленинградской области альманах, который объединит и наших краеведов, и литераторов, художников — людей, которые знают и любят наш край. Альманаху единодушно решили дать название «Оредеж». Это главная река нашего района - полноводная, неиссякаемая, питаемая многими речками и ручейками. И мы решили, что именно таким и должен быть наш альманах. И наш «Оредеж» до сих пор здравствует, живя полной творческой жизнью!

Презентация первого номера «Оредежа» состоялась в декабре 2002 года в Сиверской поселковой библиотеке. Именно этот коллектив под руководством Светланы Спиридоновой в основном работал над первыми номерами альманаха. У истоков «Оредежа» стоял и гатчинский краевед, Почетный гражданин Гатчинского района Андрей Бурлаков — автор буквально всех номеров альманаха.

- Очень радостно, что у нас есть это замечательное издание, - отметил Андрей Вячеславович. - Материалов очень много: есть, что писать, есть, что показать. Поэтому ждите новых номеров «Оредежа», новых интересных открытий. Хочется сказать спасибо редакции альманаха за огромную «закадровую» работу, о которой мы даже не догадываемся, видя уже готовый альманах...

Усилиями сотрудников библиотеки им. А.С. Пушкина подготовлены и изданы 16 номеров сборника - с пятого по двадцатый. На презентации представили членов редакции, которая работает над альманахом. Это сотрудники библиотеки им. А.С. Пушкина Елена Бабий, Светлана Топорикова, Ольга Соколова, Любовь Вавулина, Елена Григорьева.

Над каждой обложкой «Оредежа» трудятся замечательные фотографы. Фотохудожниками последних двух номеров альманаха стали Илья Савицкий и Игорь Чирков, которые с большой точностью и любовью запечатлевают природу нашего края.

Новые номера альманаха по традиции открывает рубрика «Народная Пушкиниана», в которой опубликованы работы гатчинских пушкиноведов Андрея Бурлакова и Елены Киселевой. В обширной рубрике «Краеведение» представлены работы Валентины Федоровой, Татьяны Исаевой, Дмитрия Рябова, Владислава Кислова и многих других авторов.

Читателям будут интересны статьи, посвященные известным личностям, занимающим видное место в литературе и искусстве, в сохранении традиций и обычаев народов, населяющих гатчинскую землю. В последних номерах «Оредежа» есть публикации о композиторе Исааке Шварце, полководце П.Х. Витгенштейне, архитекторе Н.А. Львове и других знаменитых людях, чья судьба была связана с гатчинской землей. Также здесь можно прочитать новые материалы, посвященные Великой Отечественной войне, истории Ингерманландии и Гатчинской епархии.

В новых выпусках «Оредежа» широко представлено литературное творчество гатчинских поэтов и прозаиков, среди которых Александр Семочкин, Евгений Докучаев, Александр Златкин, Вера Гроховская, Сергей Бугаев, Михаил Смотрицкий, Ирама Пеннонен, Юлия Ламская.

На цветных тематических вклейках представлено творчество гатчинских художников. Среди них - Надежда Златкина, Анаситасия Швецова, Валентина Филиппова, Юлия Трудова, Иван Радюкевич, Дмитрий Швецов, Анатолий Засидкевич.

Знакомство с фотоматериалами выпуска - и современными, и из архивных, и документальных источников - помогает окунуться в интересную, содержательную, разнообразную, наполненную событиями и впечатлениями жизнь района.

Юлия Лысанюк