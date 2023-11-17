Обретение чуда

– Отец Венедикт, расскажите об истории Тихвинской иконы Божией Матери. Как она оказалась на Ленинградской земле?

– Тихвинская икона Божией Матери – одна из величайших святынь христианского мира, дарованная свыше нашему земному Отечеству для духовного утешения народа. Она относится к иконографическому типу «Одигитрия», что значит «Указующая путь», «Путеводительница». Церковное предание гласит, что икона была написана самим святым апостолом и евангелистом Лукой. С V столетия святыня пребывала в Константинополе, где для неё был специально построен Влахернский храм. Однако в 1383 г., за 70 лет до падения Константинополя, как гласят летописи, «сия икона взялась из него манием Божиим и перенеслась на Русь». Считается, что Византия утратила образ «за гордость и братоненавидение».

– Что говорит церковное предание о её нахождении в Тихвине?

– Наши предки сохранили предание о том, что икона, никем не поддерживаемая, сама перемещалась по воздуху и была вначале явлена рыбакам на Ладожском озере, а затем, «светозарно шествуя по воздуху» из одного селения в другое, остановилась у берега Тихвинки. Это событие произошло 26 июня 1383 года – 9 июля по новому стилю.

Затем для иконы сооружались деревянные храмы, которые со временем были уничтожены пожарами, но святыня оставалась целой и невредимой. В 1515 году был отстроен и освящён в честь Успения Пресвятой Богородицы каменный собор, ставший главным храмом Тихвинского Богородичного Успенского монастыря. С этого времени икона находится там, где каждый инок, прихожанин или паломник может вознести перед ней свои молитвы.

– Каким образом Тихвинская икона оказалась за океаном – в Чикаго?

– В годы Великой Отечественной войны германские оккупационные власти вывезли икону из Тихвина в ноябре 1941 года, перед самым освобождением города. Святыню отправили в Псковскую духовную миссию, где она и находилась вплоть до 1944 года.

Близилась к окончанию Вторая мировая война, к Пскову подходили советские войска, поэтому оккупационными властями было принято решение о её перевозке в Ригу. Правящий архиерей Рижской епархии епископ Иоанн (Гарклавс) счёл, что это место небезопасно, и тайно вывез её в Германию. Ему помогал приёмный сын Сергий Кожевников, наследовавший от епископа Иоанна фамилию Гарклавс.

В Германии им пришлось переносить икону с места на место в течение четырех лет, пока наконец не было получено разрешение на въезд в США. Здесь владыка Иоанн получил служение в городе Чикаго, где икона периодически выставлялась в местном Свято-Троицком православном соборе.

– Долго ли шли переговоры о возвращении Тихвинской иконы в свой родной дом?

– Архиепископ Иоанн составил духовное завещание, согласно которому святыня может вернуться в Россию при условии полного восстановления храмов и строений Тихвинского Успенского монастыря и возобновления в нём иноческой жизни.

В Тихвине же труды по возвращению Святыни легли на плечи прежнего настоятеля Успенского монастыря – архимандрита Евфимия (Шашорина). Перелёт иконы в Россию из США 9 июля 2004 года можно назвать великим чудом, совершившимся по молитвам Пресвятой Богородицы. Для этого понадобились сотни часов переговоров, согласований, зарубежных поездок.

Многое сделал для возвращения чудотворного образа бывший заместитель министра внутренних дел России Виктор Кирьянов, коренной тихвинец. Он помог убедить представителей власти в необходимости скорейшего возвращения Тихвинской иконы на родную землю, помог в согласовании маршрута перелёта и дальнейшего шествия святыни по России.

– Где сейчас находится Тихвинская икона, много ли людей приходит поклониться ей?

– Она вернулась в свой дом – Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь – и заняла исконное место на правом каменном столбе от входа в собор. Поток паломников к ней никогда не прекращается, даже в самые суровые январские морозы.

Если человек обращается к Божией Матери с верой, просит о заступничестве в болезнях и бедах, то вскоре получает просимое. Всё почти 640-летнее пребывание Чудотворной иконы здесь, на берегах Тихвинки, является зримым тому подтверждением. Необходимы лишь наша вера и стремление исправить свою жизнь, наполнить её подлинным духовным содержанием.

Беседовал Алексей Астапчик