Ленобласть помогает с протезированием и адаптацией

«Основная задача визита — посмотреть, как сегодня работают с участниками СВО, которые получили тяжелые ранения конечностей, как проходит реабилитация, как идет подбор протезов. Нам подробно рассказали о принципах реабилитации, работе с ранеными. Здесь целая командная работа: хирургов, мастера по производству протезов и врача, который занимается реабилитацией. Только в комплексе можно помочь нашим ребятам полностью восстановиться», — сказал Александр Дрозденко.

По словам главы региона, его основная задача — создать небольшой «клон», переняв небольшие объемы того, что производится в ФГУП (ЦИТО) в Ленобласти, чтобы активно заниматься и подбором, установкой протезов для инвалидов, в том числе тех, кто получил военные травмы в зоне СВО. Центр будет рассчитан не только на жителей Ленобласти, но и ближайших субъектов.

«Я надеюсь, что мы договоримся о сотрудничестве с ФГУП (ЦИТО). Сроки у нас сжатые: мы рассматриваем основную площадку Мультицентра, но нам поставили условия, что у нас должно быть — от площадей до технических вопросов. Я думаю, мы все это сможем реализовать и до середины 2025 года мы откроем у себя в Ленобласти такой центр по подготовке и установке протезов и проведению комплексной реабилитации. Здесь также будет возможность проживания, адаптации к современной жизни, получения профессии, и в целом возможность вести активную жизнь. Мы надеемся на поддержку государственного фонда «Защитники отечества», профильных министерств и областной бюджет», — добавил губернатор.