Ленобласть повышает в 2024 году минимальный размер оплаты труда

«Региональное соглашение о минимальной заработной плате способствует улучшению жизни ленинградцев, потому что МРОТ ― это отправная точка, платформа, на которой строится вся система выплаты заработной платы по различным отраслям народного хозяйства», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В здании областного правительства подписано Региональное соглашение о размере минимальной заработной платы в Ленобласти на 2024 год. Соглашение заключено между представителями трех сторон социального партнерства – правительством Ленинградской области, Ленинградской федерацией профсоюзов и Союзом промышленников и предпринимателей Ленинградской области.

Также были подписаны Обязательства сторон на 2024 год к Ленинградскому областному трехстороннему соглашению о проведении социально-экономической политики и развитии социального партнерства на 2022-2024 годы, определяющие совместные решения задач в области экономической политики и сельского хозяйства, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта, экологической безопасности, охраны труда и регулирования занятости, развития кадрового потенциала, а также социальной политики в сфере трудовых отношений, здравоохранения и социальной защиты граждан, образования, культуры, спорта и туризма.

Подписи под документами поставили губернатор от Ленинградской области Александр Дрозденко, исполняющая обязанности председателя Ленинградской федерации профсоюзов Мария Артюхина, руководитель регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области» Александр Габитов.