В Гатчине прошло вручение премии«Патриот 47»

Участниками премии достижений «Патриот 47» стали учащиеся 5-11 классов и молодежь до 35 лет включительно, реализующие или реализовавшие свои инициативы с 1 января по 3 ноября 2023 года на территории Ленинградской области и города Енакиево. В ряде номинаций участники могли заявиться как индивидуально, так и командой.

Организатор мероприятия – институт ГИЭФПТ, и именно на его площадке проходили все мероприятия Регионального форума достижений «Патриот 47». Форум включал ряд очных образовательных курсов, культурную программу и завершился торжественной церемонией награждения самых патриотичных и активных жителей Ленинградской области.

Инициативы в девяти номинациях оценивал авторитетный экспертный совет. В результате были определены лауреаты премии достижений, а кто из них лучший – определяли с помощью общественного голосования. Организационный комитет премии достижений «Патриот 47» совместно с экспертами проанализировал итоги голосования и объявил победителей.

Все номинанты провели большую работу. В ходе общественного обсуждения было представлено много интересных патриотических проектов и инициатив. А сам форум стал еще и обменом опыта среди молодых, активных и неравнодушных общественников, в ходе которого каждый получил возможность заявить о себе и получить общественное признание. В числе лауреатов, победителей и призеров 2023 года есть и жители Гатчинского района.

Участниками номинации «Просветитель года» стали педагоги, работающие в общеобразовательных школах и учреждениях СПО. Приятно отметить, что победу в этой номинации одержала заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель истории и обществознания Гатчинской школы №2 Александра Рокка. На третьем месте - старший преподаватель кафедры управления социальными и экономическими процессами ГИЭФПТ, руководитель просветительских проектов Александр Орел.

В номинации «Наставник года» участвовали молодые педагоги вузов и учреждений дополнительного образования. Второе призовое место занял генеральный директор Фонда поддержки фонда поддержки малого и среднего предпринимательства - микрокредитной компании МО «Город Гатчина» Александр Семенов. Александр Сергеевич успешно преподает в институте, а наставническую деятельность ведет на своей основной работе.

В номинации «Лучшая экологическая инициатива» у гатчинцев два третьих места. Награды удостоена Алина Рыкова, рассказавшая об акции «Редкая фракция». Этот проект направлен на экологическое просвещение жителей Гатчинского района. Волонтеры распространяют знания в области разумного потребления, сокращения отходов и раздельного сбора мусора. Акция включает ряд мероприятий по сбору вторсырья.

Второй бронзовый призер - Валерия Долгих заботится о животных вместе со студенческим сервисным отрядом «Феникс». Волонтеры выезжают в приюты и центры для бездомных и диких животных, где оказывают необходимую помощь.

В номинации «Лучшая туристическая инициатива» рассматривались инициативы, нацеленные на раскрытие туристического и экономического потенциала Ленинградской области. Участники могли заявляться как индивидуально, так и командой. Вероника Калалб, представлявшая команду «Гатчинские экскурсоводы», заняла третье место. «Гатчинские экскурсоводы» - это команда активистов, которые неравнодушны к истории Гатчины и хотят рассказывать о родном городе с помощью конкурсных проектов «Движения первых». Ребята уже проводят экскурсии, квесты, выставки, заинтересовывая историей города и страны младших школьников.

В номинации «Лучшая инициатива в сфере здорового образа жизни» третье место у Елены Ивановой с проектом «Доброе утро, Гатчина». Это серия танцевальных уличных зарядок и мастер-классов для жителей города Гатчины. Проект предполагает не только развитие физических навыков, но и эмоционально-эстетическое развитие, а также мастер-классы для молодых родителей и подростков.

В номинации «Лучшая военно-патриотическая инициатива» победил Михаил Семенков, представивший молодежную акцию «Вахта памяти. Прорыв». Она направлена на сохранение исторической памяти путем вовлечения молодежи в добровольческую, трудовую и патриотическую деятельность.

В «народном голосовании» победителем стала Анна Сотниченко и организация «Ангелы тыла» - объединение неравнодушных граждан для помощи фронту, включающей сбор и доставку груза в зону СВО, бойцам, военным врачам и раненым.

Церемония награждения премии «Патриот 47» была организована и проведена в рамках победы в грантовом конкурсе Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» и при поддержке комитета общего и профессионального образования Ленинградской области.

Татьяна Можаева

Фото организаторов форума