Фестиваль «Литература и кино» открылся!

Сочетание света, движения, музыки на сцене создаёт удивительный, почти магический эффект. Но ведь и кино — искусство магическое. Фильмы либо зрелищны, либо духовны по своей сути, но и первом, и во втором случае мы можем встретиться с настоящими шедеврами, которые переворачивают нашу душу, обновляя и очищая её. И, конечно, приходя на очередной фестиваль «Литература и кино» мы ждём чудес, ждём магии, стирающей границы между иллюзией киноэкрана и реальностью.

Пластические истории, которые показали на сцене киноцентра «Победа» артисты театра теней, дополнил видеоряд с лицами основателей и звёздных гостей кинофестиваля «Литература и кино» на протяжении без малого тридцати лет. Особенно живо зрители реагировали на фотографии и видеокадры с человеком, благодаря которому фестиваль начал своё существование - Генриеттой Карповной Ягибековой.

Гостей и участников кинофорума приветствовал президент фестиваля «Литература и кино», заслуженный артист Российской Федерации Владимир Литвинов.

- Хорошее дело мы делаем, очень важное, - уверен Владимир Устинович. - Культурный слой очень тонок, и мы своим фестивалем, выставками, творческими встречами и концертами хотя бы чуть-чуть раздвигаем его границы. Размышляя о культуре, философ Альберт Швейцер отмечал: люди в основном любят развлекаться и душевно не тратиться. Так, наверное, проще, но на мой взгляд, такое проживание жизни делает её пустой. Фильмы, представленные на нашем фестивале, основаны на очень хорошей литературе и замечательных сценариях. Люди, которые их снимали — думающие и желающие высказаться. И поэтому все эти фильмы очень важны для нас. Смотреть их — определённая работа для души и мысли. Это возможность сопереживать героям, что во многом определяет успех и нужность этих картин.

Напомним, фестиваль «Литература и кино» проводится в рамках реализации национального проекта «Культура» при поддержке комитета по культуре и туризму Ленинградской области и администрации Гатчинского района. С приветственным словом к участникам фестиваля выступил заместитель председателя правительства Ленинградской области - глава Комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой. Он передал всем поздравления и добрые пожелания от губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

- Как правильно отмечают, у гатчинского фестиваля «Литература и кино» - своё лицо, - говорит Владимир Олегович. - Наверное, в этом таится секрет его популярности, секрет того, что он собирает многочисленных гостей в этом зале уже в 29-й раз. Желаю всем удачи, успехов и творческого вдохновения! Огромная благодарность организаторам фестиваля за то, что он снова состоялся. Ну а мы, со стороны правительства Ленинградской области, всегда готовы поддерживать подобные инициативы...

Первый приз фестиваля «Литература и кино» был торжественно вручен уже в день его открытия: приз губернатора Ленинградской области за вклад в развитие кинофестиваля передали советской и российской актрисе, заслуженной артистке России Наталье Варлей. Участники кинофорума горячо приветствовали любимую актрису.

- Мне, конечно, очень приятно стоять на этой сцене, дорогие друзья, - призналась Наталья Владимировна. - Я благодарна за этот приз от Ленинградской области, так как считаю себя наполовину ленинградкой: мои мама и бабушка — ленинградцы.

Наталья Владимировна имеет непосредственное отношение не только к кино, но и к литературе. Она - замечательный поэт. Стихи пишет с раннего детства, закончила Литературный институт, опубликовала несколько поэтических сборников. Актриса прочитала одно из своих последних стихотворений - «Автопортрет». Кстати, именно так она решила назвать свои творческие встречи, которые проходят в рамках кинофестиваля.

От имени руководства Гатчины и Гатчинского района гостей кинофестиваля приветствовали заместитель председателя совета депутатов Гатчинского района Сергей Воскресенский и заместитель главы районной администрации Илья Носков. Духовным достоянием гатчинской земли назвал фестиваль «Литература и кино» Сергей Воскресенский.

- Время летит быстро, - говорит он. - Но всегда вне времени остаётся искусство и, в том числе, шедевры кинематографа.

В этот торжественный вечер представили конкурсное жюри фестиваля. В него вошли кинорежиссёр и кинодраматург Константин Лопушанский, писатель и сценарист Андрей Кивинов, режиссёр, сценарист и педагог Елена Турова, продюсер и редактор Александра Ахмадщина, актёр и педагог Сергей Мурзин. Помимо основного, работает и читательское жюри под руководством прозаика и драматурга Сергея Носова. В него вошли писатели, литературоведы, сотрудники гатчинских библиотек. Так же за понравившийся фильм могут проголосовать зрители — их мнения и впечатления будут учитываться в итогах конкурса.

Фильмом открытия фестиваля стала киноработа петербургского режиссера Семена Серзина «Рыжий» (2023) - биографическая драма, рассказывающая о жизни и судьбе талантливого российского поэта Бориса Рыжего. На открытии фестиваля представили съёмочную группу фильма.

Семён Серзин известен по фильму «Петровы в гриппе», где он сыграл главную роль. В роли режиссёра он впервые выступил в картине «Человек из Подольска». Автор сценария - Савва Минаев. Главную роль в фильме «Рыжий» сыграл писатель, режиссёр и актёр, вокалист групп «Ночные грузчики», «Макулатура» и «Шляпа Шаляпина» Евгений Алёхин.

Напомним, в конкурсной программе фестиваля «Литература и кино» - тридцать фильмов из России, Беларуси, Бельгии, Марокко. Картины представлены в нескольких номинациях: полнометражные, документальные, короткометражные, анимационные фильмы. Также в рамках кинофестиваля проходят ретроспективные и специальные показы, творческие встречи, выставки и концерты.

Итоги кинофестиваля мы узнаем вечером 28 ноября, на церемонии закрытия.

Юлия Лысанюк