Кто останется без света 28 ноября в Гатчине и районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 28 ноября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам в Гатчине и Гатчинском районе.
Рубрики: ЖКХ
28.11.2023 с 10:00 до 18:30
Сусанинское СП:
п. Семрино,
п. Сусанино,
д. Мыза,
д. Ковшово,
д. Заборье.
28.11.2023 с 09:00 до 18:00
Пудостьское СП:
д. Корпиково,
СНТ массив Корпиково.
28.11.2023 с 09:00 до 18:00
Елизаветинское СП:
СНТ Красная Нить,
д. Новая,
д. Вероланцы,
д. Шпаньково.
28.11.23 с 09:00 до 16:00
г. Гатчина:
ул. Можайская д. 20А, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 32; пер. Деповской д. 4, 5, 6, 7, 8; ул. Матвеева д. 1/2, 2, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21А, 23, 25, вышка связи; пер. Паровозный д. 1А, 3, 4, 6, 6А, 6Б, 7, 8, 8А, 10, 12.
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