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Кто останется без света 28 ноября в Гатчине и районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 28 ноября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам в Гатчине и Гатчинском районе.

Рубрики:  ЖКХ

28.11.2023 с 10:00 до 18:30

Сусанинское СП:

п. Семрино,

п. Сусанино,

д. Мыза,

д. Ковшово,

д. Заборье.

 

28.11.2023 с 09:00 до 18:00

Пудостьское СП:

д. Корпиково,

СНТ массив Корпиково.

 

28.11.2023 с 09:00 до 18:00

Елизаветинское СП:

СНТ Красная Нить,

д. Новая,

д. Вероланцы,

д. Шпаньково.

 

28.11.23 с 09:00 до 16:00

г. Гатчина:

ул. Можайская д. 20А, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 32; пер. Деповской д. 4, 5, 6, 7, 8; ул. Матвеева д. 1/2, 2, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21А, 23, 25, вышка связи; пер. Паровозный д. 1А, 3, 4, 6, 6А, 6Б, 7, 8, 8А, 10, 12.

 

 