Кто останется без света 28 ноября в Гатчине и районе

27 ноября 1938 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР дачный поселок Сиверский получил статус рабочего поселка. Самым крупным предприятием поселка в то время была Сиверская машинно-тракторная станция (МТС), которая начала свою работу с 1934 года. Станция располагалась в парке, ранее принадлежавшем барону Фредериксу, рядом с плотиной и действовавшей в то время электростанцией. От Сиверской МТС и началось зарождение Сиверского ремонтного завода.