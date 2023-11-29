Безопасность на водных объектах в период становления льда
В период становления льда вода замерзает, как правило, неравномерно, по частям: сначала у берега, на мелководье (в защищенных от ветра заливах), а затем уже на середине. На озерах, прудах (на всех водоемах со стоячей водой) лед появляется раньше, чем на реках, где течение задерживает образование льда. Даже на одном и том же водоеме можно встретить чередование льдов, которые при одинаковой толщине обладают различной прочностью и грузоподъемностью.
В ночные часы в период с ноября по декабрь лед еще способен выдержать небольшую нагрузку, но днем, быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, он становится очень слабым, хотя может и сохранять достаточную толщину.
Каковы же признаки так называемого «тонкого льда»?
· Серый, молочно-мутного цвета, ноздреватый и пористый – такой лед очень опасен, так как обрушивается без предупреждающего потрескивания.
· Лед может быть непрочным около стока вод; на глубоких и открытых для ветра местах; над тенистым и торфяным дном; у болотистых берегов; в местах с течением и выходом подводных ключей; под мостами; в узких протоках; вблизи мест сброса в водоемы теплых и горячих вод промышленных и коммунальных предприятий.
· Следует обойти площадки, покрытые толстым слоем снега: под снегом лед всегда тоньше, к тому же снег маскирует полыньи, замедляет рост ледяного покрова.
Какой же должна быть толщина льда?
· для уверенной переправы одного человека при температуре воздуха ниже нуля достаточно толщины льда не менее 7 см;
· массовой пешей переправы – не менее 15 см;
· для транспортного средства весом 0,8 тонн требуется лед толщиной 20 см; для автомобиля весом 3,5 тонны разрешается переправа при толщине льда 25 см.
Однако, обращаем внимание:
Выезд автотранспорта на лед возможен только на оборудованных и зарегистрированных ледовых переправах! На территории Ленинградской области ледовых переправ нет!!!
В период потепления прочность льда уменьшается, при среднесуточной температуре, превышающей ноль градусов в течение трех дней, прочность льда снижается на 25%.
В связи с возникновением угрозы жизни и здоровью граждан при выходе на лед водоемов в период становления ледового покрова администрациями муниципальных образований Ленинградской области издаются нормативно-правовые акты «О запрете выхода на лед ...», проводятся профилактические рейды в местах традиционного массового выхода на лед, нарушители привлекаются к административной ответственности в соответствии со ст. 2.10-1 закона Ленинградской области от 02 июля 2003 г. № 47-оз «Об административных правонарушениях».
Уважаемые родители! Еще раз расскажите детям о безопасном поведении вблизи водоемов в осенне-зимний период. Берегите себя и своих близких!
В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону 112!!!
Гатчинское отделение Центра ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области
Фото freepick.com