Безопасность на водных объектах в период становления льда

В ночные часы в период с ноября по декабрь лед еще способен выдержать небольшую нагрузку, но днем, быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, он становится очень слабым, хотя может и сохранять достаточную толщину.

· Серый, молочно-мутного цвета, ноздреватый и пористый – такой лед очень опасен, так как обрушивается без предупреждающего потрескивания.

· Лед может быть непрочным около стока вод; на глубоких и открытых для ветра местах; над тенистым и торфяным дном; у болотистых берегов; в местах с течением и выходом подводных ключей; под мостами; в узких протоках; вблизи мест сброса в водоемы теплых и горячих вод промышленных и коммунальных предприятий.

· Следует обойти площадки, покрытые толстым слоем снега: под снегом лед всегда тоньше, к тому же снег маскирует полыньи, замедляет рост ледяного покрова.



Какой же должна быть толщина льда?