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Безопасность на водных объектах в период становления льда

В период становления льда вода замерзает, как правило, неравномерно, по частям: сначала у берега, на мелководье (в защищенных от ветра заливах), а затем уже на середине. На озерах, прудах (на всех водоемах со стоячей водой) лед появляется раньше, чем на реках, где течение задерживает образование льда. Даже на одном и том же водоеме можно встретить чередование льдов, которые при одинаковой толщине обладают различной прочностью и грузоподъемностью.

Рубрики:  Общество

В ночные часы в период с ноября по декабрь лед еще способен выдержать небольшую нагрузку, но днем, быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, он становится очень слабым, хотя может и сохранять достаточную толщину.

Каковы же признаки так называемого «тонкого льда»?

·   Серый, молочно-мутного цвета, ноздреватый и пористый – такой лед очень опасен, так как обрушивается без предупреждающего потрескивания.

·   Лед может быть непрочным около стока вод; на глубоких и открытых для ветра местах; над тенистым и торфяным дном; у болотистых берегов; в местах с течением и выходом подводных ключей; под мостами; в узких протоках; вблизи мест сброса в водоемы теплых и горячих вод промышленных и коммунальных предприятий.

·   Следует обойти площадки, покрытые толстым слоем снега: под снегом лед всегда тоньше, к тому же снег маскирует полыньи, замедляет рост ледяного покрова.


Какой же должна быть толщина льда?

·  для уверенной переправы одного человека при температуре воздуха ниже нуля достаточно толщины льда не менее 7 см;

·  массовой пешей переправы – не менее 15 см;

·  для транспортного средства весом 0,8 тонн требуется лед толщиной 20 см; для автомобиля весом 3,5 тонны разрешается переправа при толщине льда 25 см.           

Однако, обращаем внимание:

Выезд автотранспорта на лед возможен только на оборудованных и зарегистрированных ледовых переправах! На территории Ленинградской области ледовых переправ нет!!!

В период потепления прочность льда уменьшается, при среднесуточной температуре, превышающей ноль градусов в течение трех дней, прочность льда снижается на 25%.

В связи с возникновением угрозы жизни и здоровью граждан при выходе на лед  водоемов в период становления ледового покрова администрациями муниципальных образований Ленинградской области издаются нормативно-правовые акты «О запрете выхода на лед ...», проводятся профилактические рейды в местах традиционного массового выхода на лед, нарушители привлекаются к административной ответственности в соответствии со ст. 2.10-1 закона Ленинградской области от 02 июля 2003 г. № 47-оз «Об административных правонарушениях».

Уважаемые родители! Еще раз расскажите детям о безопасном поведении вблизи водоемов в осенне-зимний период. Берегите себя и своих близких!

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону 112!!!

 

Гатчинское отделение Центра ГИМС  ГУ МЧС России по  Ленинградской области


Фото freepick.com

 

 