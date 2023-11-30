Дама на «Ниве» с поддельными правами

Гатчинский городской суд вынес обвинительный приговор гражданке Ш., которая, понимая, что в соответствии с законодательством, для вождения автотранспорта следует иметь водительское удостоверение разрешенной категории, решила обзавестись таким удостоверением преступным путем. В феврале она нашла в интернете соответствующего «умельца» и попросила его изготовить заведомо поддельное российское национальное водительское удостоверение на ее имя. За деньги.

Они договорились о цене и встретились на Приморском шоссе в поселке Репино в Санкт-Петербурге. Дама купила поддельные права и хранила при себе с целью дальнейшего использования по прямому назначению. До поры до времени. А весной она попала в аварию…

Первого мая, вечером, на 77 километре автодороги Санкт-Петербург – Псков, в Рождествено, гражданка Ш., управлявшая автомашиной «Лада Нива», предъявила водительское удостоверение инспектору ДПС отдела ГИБДД УМВД России по Гатчинскому району. И это удостоверение вызвало у инспектора сомнение в подлинности.

У дамы изъяли права, составили протокол и отправили на экспертизу. Согласно заключению эксперта, бланк водительского удостоверения на имя гражданки Ш. был изготовлен не производством «Гознак», обеспечивающим выпуск продукции данного типа.

По факту приобретения, хранения и использования заведомо поддельного водительского удостоверения было возбуждено уголовное дело. В ноябре гражданка Ш. предстала перед судом. В судебном заседании она свою вину признала полностью.

Суд признал ее виновной по части 3 статьи 327 УК РФ. При назначении вида и размера наказания была учтена степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимой, влияние назначенного наказания на ее исправление и условия жизни её семьи, смягчающие и отягчающие обстоятельства.

Гатчинский городской суд назначил гражданке Ш. наказание в виде ограничения свободы на срок восемь месяцев – плюс ряд ограничений. На осужденную возложены обязанности о поставке на учет, каждый месяц она должна являться на регистрацию в специализированный государственный орган, надзирающий за теми, кто отбывает наказание в виде ограничения свободы.