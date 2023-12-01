Грабёж раскрыт по горячим следам

23 ноября в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от 74-летней жительницы Гатчины, у которой средь бела дня, в центре города отняли сумку. На ул. К. Маркса, возле дома № 26, около трех часов пополудни дама почувствовала, как у нее из руки выдернули сумочку. Никакого насилия – легкий рывок и все. Обернувшись, она только и успела заметить, как какой-то мужчина убегает прочь.

В сумке был мобильный телефон «Самсунг» в корпусе красного цвета, кнопочный, стоимостью полторы тысячи рублей, пенсионное удостоверение, ветеранская книжка, социальная карта и кожаный кошелек с деньгами в сумме пять тысяч рублей различными купюрами, а также ключи от квартиры.

Было возбуждено уголовное дело по статье «грабеж». В ходе оперативно-розыскных мероприятий на следующий день сотрудниками гатчинского уголовного розыска преступник был задержан и полностью изобличен. Им оказался 31-летний Иван М., ранее судимый, не работающий. Задержали грабителя на ул. Красных Военлетов, возле дома № 2-а. Он дал признательные показания и был помещен в изолятор временного содержания. Похищенное частично изъято.