Ленобласть делится уникальными практиками «Мультицентра»

Ведущие врачи, реабилитологи и представители Минтруда, Минздрава и Минобрнауки изучили передовой опыт Ленобласти по комплексной социальной и трудовой интеграции граждан с инвалидностью в полноценную жизнь.

Ирина Дрозденко, директор Мультицентра, открыла свое выступление словами: «Задача государства и профессионального сообщества заключается в том, чтобы включить человека в общепринятую норму жизни, создать специальные условия для профессиональной подготовки и обеспечить пространство для трудоспособности». Она снова обратила внимание медицинского сообщества на важные аспекты реабилитации и адаптации инвалидов, поделившись опытом и ключевыми наработками, полученными в ходе многолетней работы с людьми с особыми потребностями.

«Основываясь на нашем эффективном опыте комплексного сопровождения, мы считаем услугу социально-медицинского сопровождения неотъемлемой частью профессиональной и социальной реабилитации. Нарушение структуры комплексного сопровождения в отношении этой услуги влечет за собой обнуление всех достигнутых результатов и возврат к исходному уровню. При разработке и утверждении Концепции Комплекса мер по расширению возможностей инвалидов для самостоятельного образа жизни в выбранном месте жительства, по развитию сети необходимых для этого вспомогательных услуг, повышению роли семьи, социальных служб, институтов гражданского общества, а также по комплексному применению методик социального сопровождения, ранней реабилитационной помощи, сопровождаемого проживания, сопровождения при содействии занятости и трудоустройстве необходимо включать эту услугу социально-медицинского сопровождения как гарантию устойчивого развития», - подытожила свое выступление Ирина Дрозденко.