Областной парламент снял ограничения по количеству губернаторских сроков

Речь идет об исключении из статьи 19 областного закона «Устав Ленинградской области» положения, устанавливающего ограничение для лица, избранного Губернатором Ленинградской области, занимать свою должность более двух сроков подряд (согласно действующей редакции части 5 статьи 19 Устава одно и то же лицо может занимать должность Губернатора Ленинградской области не более двух сроков подряд).

Напомним, ограничение предусматривалось Федеральным законом № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», который с 1 января 2023 года утратил силу с принятием Федерального закона № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».

Законопроект был разработан депутатами Сергеем Бебениным, Станиславом Еремеевым, Михаилом Макаровым и Дмитрием Рытовым по многочисленным обращениям, поступившим в адрес областного ЗакСа. В частности, от Выборгского местного отделения партии «Единая Россия», советов депутатов Приморского городского поселения Выборгского района и Ломоносовского муниципального района, Ленинградской региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров), Общественной палаты Ленобласти, Союза «Ленинградская областная торгово-промышленная палата» и др. Как следует из обращений, поправки дадут возможность обеспечить политическую стабильность и экономический рост для решения важнейших социально-экономических задач, которые ставит перед регионом руководство страны. При этом Общественная палата сформировала консолидированную позицию по итогам широких обсуждений с муниципальными палатами.

– Как житель Подпорожского района Ленобласти и спикер областного парламента я вижу, какие серьезные положительные изменения произошли в регионе за время работы Александра Юрьевича Дрозденко. И, если жители региона просят дать ему возможность принять участие в выборах губернатора, я считаю, что эту возможность нужно дать, – прокомментировал инициативу председатель Законодательного собрания Ленобласти Сергей Бебенин.

По словам председателя профильной комиссии по государственному устройству, международным, межпарламентским и общественным связям Станислава Еремеева, изменения в Устав подготовлены, исходя из обращений разных социальных групп: граждан, общественности, бизнес-сообщества, ветеранов, органов местного самоуправления. «Игнорировать мнение большинства граждан было бы неправильно, если человек эффективно работает на территории. Тем более, эти ограничения в значительной части субъектов отсутствуют», - подчеркнул он.

На заседание областного парламента был вынесен альтернативный законопроект депутата Дмитрия Звонкова (КПРФ), в котором он предлагал убрать из существующей нормы слово "подряд". В результате голосования инициатива была отклонена.

По итогам обсуждения большинством голосов принят в трех чтениях первый законопроект (38 – за, 7 – против, 1 – воздержался).

Мария Суворова,

пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области