Энергетики сообщили, где отключат свет 6 декабря
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 6 декабря 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
06.12.2023 с 09:00 до 18:00
Елизаветинское СП:
Ермолино
Смольково
Холоповицы
Заполье.
06.12.2023 09:00-18:30
Сусанинское СП
д Мыза
д Ковшово
д Заборье
п Сусанино часть.
06.12.2023 с 10:00 до 17:00
Пудостьское СП:
д Черново
д Пеньково
д Хиндикалово
06.12.2023 09:00-18:00
Новосветское СП
Новый Свет промзона
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