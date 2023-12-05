Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Энергетики сообщили, где отключат свет 6 декабря

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 6 декабря 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

06.12.2023 с 09:00 до 18:00

Елизаветинское СП:

Ермолино

Смольково

Холоповицы

Заполье.

      

06.12.2023 09:00-18:30

Сусанинское СП

д Мыза

д Ковшово

д Заборье

п Сусанино часть.

 

06.12.2023 с 10:00 до 17:00

Пудостьское СП:

д Черново

д Пеньково

д Хиндикалово

 

06.12.2023 09:00-18:00

Новосветское СП

Новый Свет промзона

 