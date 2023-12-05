На участке трассы Р-23 в Гатчинском районе ограничат скорость движения

Законодательство Российской Федерации уделяет большое внимание правам и интересам участников СВО и членов их семей. Военные, призывники по частичной мобилизации и добровольцы, участвующие в СВО, имеют право на множество льгот и пособий. Преференции есть также и у членов их семей. Причем особые возможности доступны россиянам не только пока идут боевые действия, но сохранятся и после их окончания.