На участке трассы Р-23 в Гатчинском районе ограничат скорость движения
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о том, что на участке федеральной автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Беларусь с 56-го по 60-й километр скорость движения ограничена до 40 км/ч. Причина – производство работ по расчистке полосы отвода от леса и кустарника в рамках реконструкции трассы.
Рубрики: Дороги
Просим водителей соблюдать требования установленных временных дорожных знаков и быть предельно внимательными при движении по участку. Генеральный подрядчик: АО «ВАД».
Контракт на реконструкцию участка трассы Р-23 в Гатчинском районе Ленинградской области ФКУ Упрдор «Северо-Запад» заключило в 2022 году. Проект предполагает строительство дороги в обход населенных пунктов и ее расширение с двух до шести полос движения. На этапе подготовительных работ также предусмотрено переустройство газопроводов, линий связи и высоковольтных линий. Объект включен в федеральный проект «Развитие федеральной магистральной сети» национального проекта «Безопасные качественные дороги».
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