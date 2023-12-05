Сенатор от Ленобласти Сергей Перминов награжден орденом Дружбы

Высокая государственная награда вручена за большой вклад в развитие парламентаризма и активную общественно-политическую деятельность.

— Сергей Николаевич Перминов достойно представляет Ленинградскую область в Совете Федерации, много делает для региона, для продвижения важных инициатив. Его высоко ценят и уважают коллеги, все, с кем он работает на федеральном уровне. Я его искренне и от души поздравляю с высокой наградой, с оценкой, которую его работе дал президент России, — прокомментировал награждение губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.