Сенатор от Ленобласти Сергей Перминов награжден орденом Дружбы
Указом Президента России Владимира Путина сенатор Российской Федерации - представитель от исполнительного органа государственной власти Ленинградской области, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов удостоен ордена Дружбы.
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Высокая государственная награда вручена за большой вклад в развитие парламентаризма и активную общественно-политическую деятельность.
— Сергей Николаевич Перминов достойно представляет Ленинградскую область в Совете Федерации, много делает для региона, для продвижения важных инициатив. Его высоко ценят и уважают коллеги, все, с кем он работает на федеральном уровне. Я его искренне и от души поздравляю с высокой наградой, с оценкой, которую его работе дал президент России, — прокомментировал награждение губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
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