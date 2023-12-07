Энергетики сообщили, где отключат свет 8 декабря
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 8 декабря 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
08.12.2023 с 09:00 до 17:00
Елизаветинское СП:
п. Елизаветино, ул. Большая Советская, ул. Малая Советская, ул. Еленинская.
08.12.2023 с 10:00 до 16:00
Войсковицкое СП:
д. Карстолово,
п. Войсковицы.
08.12.2023 с 10:00 до 16:00
Сиверское ГП:
д. Старосиверская.
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