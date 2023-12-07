Энергетики сообщили, где отключат свет 8 декабря

Психолог и психиатр – в чем отличие? Депрессия или просто хандра? Какие психические заболевания передаются по наследству, а какие могут быть приобретенными? Что делать, если человек опасен? Мы беседуем на эту тему с врачом-психиатром Татьяной Валерьевной Ангельчевой.