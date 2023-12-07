Восток — дело тонкое, сложное и перспективное

8 декабря в ГМЗ «Гатчина» открывается грандиозная выставка «Империя смотрит на Восток», посвященная дипломатической миссии последнего императора России. Отправляясь изучать Восток, Николай Второй не только опередил свое время, но и задал вектор для дипломатии и российской внутренней политики будущего на долгие годы.

На пресс-туре, который прошел 7 декабря для журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, рассказали о главных особенностях этого межмузейного проекта.

В проекте, организованном ГМЗ «Гатчина», принимают участие Государственный Эрмитаж, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук, Российский этнографический музей, Библиотека Российской Академии наук, Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, Государственный музей-заповедник «Царское Село», Государственный музей истории религии, Российская национальная библиотека, Российский государственный исторический архив, Центральный музей железнодорожного транспорта Российской Федерации.

Большинство экспонатов выставки относится к периоду от конца правления Николая I до завершения царствования Николая II. Но есть и более ранние и редкие предметы, привезенные в Россию еще при Петре Первом. Посетители увидят костюмы народов Кавказа, Сибири и Дальнего Востока, шедевры восточных мастеров, пятиметровый макет транссибирского экспресса.

Выставка «Империя смотрит на Восток» продлится в Гатчинском дворце до 7 апреля 2024 года.