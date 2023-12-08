Гатчинский район станет муниципальным округом

На заседании совета депутатов Гатчинского района 8 декабря, при участии главы администрации Гатчинского района Людмилы Нещадим, прокурора г. Гатчины Сергея Бажутова, председателя комитета по местному самоуправлению, межнациональным, межконфессиональным отношениям Ленинградской области Лиры Бурак и руководителей поселений Виталий Филоненко зачитал обращение в адрес губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и предложил депутатам проголосовать.

«Уважаемый Александр Юрьевич!

В соответствии с частью 3.1/1 статьи 13 и статьи 28 Федерального закона № 131 от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» …прошу вас выступить инициатором принятия областного закона об объединении всех поселений, входящих в состав Гатчинского района, и наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа», – говорится в обращении.

Депутаты проголосовали «за». Виталий Андреевич подписал документ и вручил его Лире Бурак для передачи губернатору:

- Уверен, что мы поступили правильно. Гатчинский район движется вперед!

Лира Бурак отметила, что для Ленинградской области это пилотный проект: Гатчинский район первым в регионе выступил с инициативой о преобразовании муниципального района в муниципальный округ:

- Реформа в Ленобласти планомерно идет с 2003 года: это упразднение, присоединение и объединение населенных пунктов, преобразование сельских поселений в городские, – заметила Лира Викторовна. – Это будет первый опыт, но у нас разработана дорожная карта по преобразованию муниципального района в муниципальный округ. Ориентировочно, до 1 февраля мы подготовим областной закон о преобразовании района в округ. Далее он будет вынесен на рассмотрение Законодательного собрания Ленинградской области.

Кроме того, будет подготовлен областной закон о порядке формирования представительных органов, о сроке полномочий главы муниципального образования, о численности депутатского корпуса. Закон будет готовиться вместе с администрацией и советом депутатов и также будет вынесен на рассмотрение областного парламента.

Вопрос сложный и требует детальной проработки. На уровне района будет создана рабочая группа, куда войдут представители нашего комитета. А с учетом того, что это первый проект преобразования района в округ, на уровне региона мы создадим постоянно действующую рабочую группу, которая будет заниматься любыми преобразованиями на территории Ленинградской области.

Как подчеркнула Лира Бурак, основная задача, чтобы все эти реформы никоим образом не затронули благополучия граждан. Комитет по местному самоуправлению будет оказывать всю методическую и организационную поддержку. При этом, по словам Лиры Викторовны, плюсов очень много:

- Главное, это будет консолидация бюджетов, а «общий котел» – это всегда выгодно. Бюджетная обеспеченность муниципальных образований разная, кто-то получает средства на выравнивание бюджета. А при наличии общего бюджета и общего совета депутатов многие вопросы решаться будут легче. И, конечно, мы будем делать все, чтобы жители не потеряли связь с органами местного самоуправления, которые находятся на территории городских и сельских поселений. В любом случае там будут образованы территориальные отделы – с руководителями, которые, как сейчас главы администраций, будут работать в соответствии с 131-ФЗ и исполнять перечень определенных полномочий.

Как рассказала Лира Бурак, муниципальные реформы в Ленинградской области идут. Например, Колтушское сельское поселение преобразовано в городское с наделением Колтушей статусом города. В планах – преобразования в Кингисеппском и Ломоносовском районах.

…Также на сессии 8 декабря депутаты проголосовали за утверждение порядка предоставления субсидии из бюджета Гатчинского района бюджетам городских и сельских поселений на инвестиционные проекты, о чем доложила председатель комитета финансов Любовь Орехова.

Председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Сергей Пименов выступил с докладом о реновации спорткомплекса «Волна». Комплекс претерпел много положительных изменений: отремонтирована входная группа, раздевалки, душевые, зал «сухого плавания», установлен новый скалодром. В связи с этим депутаты утвердили новые тарифы на платные услуги «Волны» – центра развития физкультуры и спорта.

В завершение народные избранники единогласно утвердили положение о комитете образования Гатчинского района, выслушав доклад председателя комитета Натальи Быстрых.

Екатерина Дзюба