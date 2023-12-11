Яйца и огурцы - подорожали, апельсины и сахар - подешевели

Ощутимее всего по кошельку жителей региона ударил рост цен на продовольственные товары – в ноябре он составил 101,67 % (это выше, чем в любом другом месяце нынешнего года).

Рост цен отмечался на яйца куриные – 14,1%, кулинарные изделия из птицы – 7 %, маргарин – 5,2 %, чай зеленый – 3,7 %, хлебобулочные изделия из пшеничной муки различных сортов – 3,3 %, воду минеральную и питьевую – 3,1 %, рыбу мороженую разделанную (кроме лососевых пород) – 2,7 %, пряники – 2,6 %, свинину бескостную – 2,4 %.

Сахар-песок стал дешевле на 5,1%, кетчуп – на 3,7 %, икра лососевых рыб, конфеты мягкие, глазированные шоколадом – на 2,6 %, йогурты – на 1,6 %, овощи натуральные консервированные, маринованные, сыры твердые, полутвердые и мягкие – на 1,4 %.

Плодоовощная продукция подорожала на 6,7%, в том числе огурцы свежие – на 33,9 %, помидоры – на 18 %, виноград – на 9,6 %, капуста белокочанная – на 8,6 %, бананы – на 6,6 %, лук репчатый, грибы свежие – на 5,4 %, свекла – на 4,8 %. При этом апельсины подешевели на 9,2 %, лимоны – на 5,7 %, картофель – на 4,1%.

Стоимость минимального набора продуктов питания в ценах ноября 2023 года составила 6257,36 руб. в расчете на месяц, что на 1,2 % выше, чем в октябре 2023 года.

Рост цен на непродовольственные товары в предприятиях розничной торговли всех форм собственности, включая городские розничные рынки, составил 0,34 % в ноябре, а с начала года – 3,95 %.

В группе медикаментов и медицинских товаров повышение цен отмечалось на фуросемид – 6,8 %, синупрет – 6,6 %, термометры безртутные (галинстановые) – 5,1 %, амлодипин – 4,5 %, флуоцинолона ацетонид – 3,9 %, соски (пустышки) детские – 3,4 %, бинты, бутылочки для кормления – 3,0 %. Снизились цены на метилурацил – 6,8 %, кеторол экспресс – 5,6 %, валерианы экстракт – 4,2 %, цитрамон – 3,2 %, вату – 3,1 %, ингалипт – 2,8 %, анальгин отечественный – 2,5 %.

Из бытовой техники и электроники флеш-накопители USB подорожали на 4,4 %, электрочайники – на 3,7 %, фотоаппараты – на 2,7 %, моноблоки – на 2,2 %, миксеры, блендеры – на 2 %, утюги – на 1,8 %. При этом пылесосы стали дешевле на 4,9 %, холодильники – на 3,2 %, смарт-часы – на 2 %, телефоны стационарные – на 1,9 %, наушники беспроводные – на 1,8 %.

Из прочих непродовольственных товаров новые отечественные легковые автомобили подорожали на 6,5 %, спички – на 3 %, ювелирные изделия из золота – на 2,3 %, цветы свежесрезанные, моющие и чистящие средства – на 1,9 %. При этом новые легковые автомобили иностранных марок подешевели на 1,8 %. В ноябре текущего года цены на автомобильный бензин снизились в среднем на 0,6 %.

Рост цен наблюдается и в сфере услуг. В ноябре 2023 года экскурсионные услуги стали дороже на 11,4 %, пересылка простого письма внутри России – на 7,4 %, проезд в поездах дальнего следования – на 6,6 %, плата за пользование потребительским кредитом стала выше на 4,7 %, стоимость услуг зарубежного туризма – на 2 %. Стоимость авиаперелетов стала дешевле на 4,3 %, стоимость проживания в домах отдыха, пансионатах – на 1,2 %.