266 молодых предпринимателей Ленобласти получили сертификаты о прохождении обучения в центре «Мой бизнес»
Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области – центр «Мой бизнес» завершил в 2023 году обучение для молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет включительно – будущих грантополучателей 2024 года. Пройдя успешное обучение, каждый из них сможет участвовать в конкурсном отборе на получение гранта до 500 тысяч рублей для организации и развития бизнеса. Обучение и предоставление грантов проводится в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
В 2023 году по итогам прохождения образовательных программ «Азбука предпринимателя» и бизнес-акселерации 266 молодым предпринимателям в возрасте до 25 лет включительно вручили сертификаты, позволяющие в 2024 году претендовать на получение «молодежных» грантов до 500 тысяч рублей. Проводят программы сертифицированные тренеры Корпорации МСП, опытные предприниматели и бизнес-тренеры.
Цель образовательных программ заключается в том, чтобы оказать помощь молодым людям в освоении основ предпринимательства и получении финансовой поддержки для своего бизнеса в виде гранта. Эти средства могут быть использованы на закупку необходимого сырья, оборудования, маркетинга, программного обеспечения и других расходов, которые необходимы для запуска бизнеса или его расширения.
Программа акселерации и предоставление грантов для молодых предпринимателей являются важными этапами в развитии предпринимательского потенциала Ленинградской области. Эти меры поддержки способствуют привлечению талантливой и амбициозной молодежи в бизнес и способствуют развитию малого и среднего бизнеса в регионе.
Подробнее об этой и других программах обучения можно узнать на сайте Фонда поддержки предпринимательства – https://813.ru/podderzhka/obuchenie/