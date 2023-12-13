266 молодых предпринимателей Ленобласти получили сертификаты о прохождении обучения в центре «Мой бизнес»

В 2023 году по итогам прохождения образовательных программ «Азбука предпринимателя» и бизнес-акселерации 266 молодым предпринимателям в возрасте до 25 лет включительно вручили сертификаты, позволяющие в 2024 году претендовать на получение «молодежных» грантов до 500 тысяч рублей. Проводят программы сертифицированные тренеры Корпорации МСП, опытные предприниматели и бизнес-тренеры.

Цель образовательных программ заключается в том, чтобы оказать помощь молодым людям в освоении основ предпринимательства и получении финансовой поддержки для своего бизнеса в виде гранта. Эти средства могут быть использованы на закупку необходимого сырья, оборудования, маркетинга, программного обеспечения и других расходов, которые необходимы для запуска бизнеса или его расширения.

Программа акселерации и предоставление грантов для молодых предпринимателей являются важными этапами в развитии предпринимательского потенциала Ленинградской области. Эти меры поддержки способствуют привлечению талантливой и амбициозной молодежи в бизнес и способствуют развитию малого и среднего бизнеса в регионе.

Подробнее об этой и других программах обучения можно узнать на сайте Фонда поддержки предпринимательства – https://813.ru/podderzhka/obuchenie/