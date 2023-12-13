Арт-терапия театра-студии "За углом" из Гатчины

Спектакли для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и для ребят с ограничениями по здоровью, уже стали доброй традицией для театра-студии «За углом». Представления проходят в рамках собственной программы театра по реабилитации и адаптации детей с ОВЗ средствами театрального искусства. Программа основана на арт-терапии и социально-творческой реабилитации детей и молодежи с ОВЗ.

Последний показ артисты приурочили к декаде инвалидов, которая проходит в России в начале декабря. Организаторы спектакля отмечают, что в эти дни особенно важно напоминать о необходимости солидарности и заботы о тех, кто сталкивается с трудностями в жизни из-за ограничений по здоровью. И особенно в таком отношении нуждаются дети.

И артистам «Театра за углом» в очередной раз завоевать сердца детей. В течении всего спектакля ребята из «Дарины» радовались, смеялись, играли и громко аплодировали. Все остались довольны, уходя с подарками и отличным настроением. А на прощание дети сфотографировались с актрисами театра.

Фото Ирины Чимиричкиной