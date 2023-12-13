Весь Новый год с Гатчинским ДК

Православное Рождество вы отмечаете или католическое, Новый год по новому стилю или по-старому, а может быть, все праздники подряд – делайте это вместе с Гатчинским городским Домом культуры, приходите всей семьей - и вы не пожалеете.

· Детская театрализованная игровая программа «Новогодняя елка» 0+

Когда Дед Мороз опаздывает на подготовку сказочного леса к Новому году - эту проблему можно решить. Когда медведи просыпаются посреди зимней спячки - эту проблему тоже можно решить. Но когда Снегурочка случайно оживляет главную Новогоднюю ель, можно ли решить эту проблему? И как ответить на все Ёлочкины «почему»? Это и не только вы узнаете, побывав на театрализованной программе «Новогодняя елка».

Юных зрителей ждет увлекательное путешествие в Сказочный лес, любимые песни, веселые игры, танцы и хоровод вокруг елочки с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Приглашаем 24 декабря 12.00 и 14.00, 29 декабря 12.00 и 14.00, 31 декабря 11.00, 4 января 12.00 и 14.00

Цена билета 300 руб. (без подарка)

Ссылка для покупки билетов: https://quicktickets.ru/gatchina-gdk/e154

Продолжительность - 1 час.

· Красочное интерактивное представление для детей «Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза» 0+

Это необычное путешествие для детей и взрослых. Царство Деда Мороза наполнено праздничной атмосферой. Путеводная Звездочка встретит ребят на пороге и проведет в сказочный лес. Ребята окажутся в обсерватории, откуда ведется наблюдение за созвездиями. Вместе они откроют звездную карту «Нового года» и зажгут новые праздничные огни на небе. Но самое главное – всех ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой в их тереме. Гостям Царства предстоит увидеть кабинет, где дедушка работает: разбирает почту и отправляет детям подарки.

Конечно, все станут участниками невероятной фотосессии с главными героями Царства. Не обойдется без игр, затей, хоровода и новогоднего настроения.

Открытие Царства Деда Мороза – 17 декабря 13.00 и 15.00.

Ждём вас 23 и 24 декабря 11.00, 13.00 и 15.00; 30 и 31 декабря 11.00 и 13.00, далее - 2, 3, 4, 5 января 11.00, 13.00 и 15.00.

Цена билета - 400 руб. (без подарка)

Ссылка для покупки билетов: https://quicktickets.ru/gatchina-gdk/e32

Продолжительность - 50 мин.

· Спектакль «Следствие ведет снеговик» 6+

Новогодний спектакль-детектив полон интриг и забавных приключений. Гном Минутка ждет Деда Мороза и Снегурочку, чтобы завести волшебным ключом часы Времени. Но этого совсем не хочет ведьма Зловредьма. Ведь как только часы пробьют 12 раз, ей исполнится 10 000 лет, и она превратиться в пыль. Вступив в сговор с Бабой Ягой, они похищают ключ, околдовывают Снегурочку и Гнома.

Дед Мороз и детектив Снеговик пытаются найти исчезнувших друзей и ключ. Неожиданно на помощь приходит Избушка на курьих ножках, ей очень хочется отметить Новый год. Но только с помощью ребят можно преодолеть все преграды и спасти праздник.

Приглашаем 23 декабря 12.00, 28 декабря 13.00 и 18.00, 3 января – 12.00 и 15.00.

Цена билета - 500 руб. (без подарка)

Ссылка для покупки билетов: https://quicktickets.ru/gatchina-gdk/e152

Продолжительность - 1 час.

· Спектакль «Елочные игрушки» в театре «За углом» 0+

Если вы хотите помочь ожившим елочным игрушкам спасти Новый год и с ними, Снегурочкой и Дедом Морозом весело провести праздник у новогодней елки, - обязательно посетите спектакль «Елочные игрушки».

Приглашаем 22 и 29 декабря в 18.00, 23 и 24 декабря в 12.00 и 14.00, 30 декабря в 14.00, 2 января в 12.00, 14.00, 16.00, 3, 4, 5 января – 12.00 и 14.00.

Цена билета 400 руб. (без подарка)

Ссылка для покупки билетов: https://quicktickets.ru/gatchina-gdk/e153

Продолжительность - 1 час.

· Встреча с песней прошлых лет и танцевальная программа в стиле ретро 6+

13 января в 14.00 в Гатчинском Доме культуры состоится традиционный концерт «Песня не прощается с тобой...». Девиз десятого юбилейного мероприятия – «И будет звучать переливами песня...».

В концерте примут участие ваши любимые исполнители - участники международных, всероссийских и областных конкурсов и фестивалей с песнями прошлых лет.

Цена билета - 300 рублей

Приобрести билеты можно в кассе ДК и онлайн: https://quicktickets.ru/gatchina-gdk/s774.